Україна отримала понад 133 млрд дол. допомоги від партнерів з початку повномасштабної війни - Мінфін

Україна від початку повномасштабного вторгнення росії отримала понад 133 мільярди доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомив повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з колегами з Канади та Німеччини, передає УНН із посиланням на Мінфін.

Деталі

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустрічі з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та віце-канцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем.

Сторони обговорили економічну ситуацію в Україні, вплив війни на державні фінанси та перспективи міжнародної підтримки у 2026 році. Особливу увагу приділили збереженню макрофінансової стабільності та забезпеченню майбутніх бюджетних потреб.

За три роки Україна отримала понад 133 мільярди доларів міжнародної допомоги. Це дало змогу гарантувати виплати зарплат, пенсій, соціальної підтримки та зберегти фінансову стійкість в умовах війни – наголосив Марченко.

За інформацією міністра фінансів України, Канада та Німеччина залишаються серед ключових донорів України:

• Німеччина надала допомоги на суму 17 млрд 300 млн євро, – це другий показник у світі;

• Канада займає п’яте місце з обсягом підтримки у 10 млрд 300 млн євро.

Також обидві країни підтримали ініціативу G7 ERA про допомогу Україні:

• Канада виділяє 5 млрд канадських доларів (3 млрд 400 млн доларів США), з яких перший транш – 2 млрд 500 млн доларів вже надано;

• ЄС спрямовує 18 млрд 100 млн євро (20 млрд доларів США). Україна вже отримала чотири транші загальним обсягом 6 млрд євро.

Сумарно Україна залучила 14 мільярдів 700 мільйонів доларів у межах ініціативи G7 ERA. Ці кошти спрямовані на критичні бюджетні потреби.

Додамо

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченко з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та віце-канцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем також обговорені перспективи конфіскації всіх заморожених російських активів у майбутньому.

Марченко подякував партнерам за підтримку інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро у 2024–2027 роках, з яких 3 млрд 500 мільйонів уже залучено.

Канада та Німеччина підтвердили намір продовжувати всебічну підтримку України та наголосили на необхідності системного діалогу задля досягнення справедливого і тривалого миру.

Довідка

G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – це ініціатива країн G7, метою якої є надання фінансової допомоги Україні для підтримки бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури. Вона передбачає надання Україні близько 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками від заморожених російських активів.