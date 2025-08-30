Украина подписала Соглашение об открытом море, которое усилит международное экологическое сотрудничество

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписал Соглашение об открытом море (BBNJ Agreement). Отныне Украина стала участницей нового международного механизма защиты океанических экосистем и устойчивого использования морских ресурсов в международных водах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

28 августа 2025 года Президент Украины своим Распоряжением уполномочил Алексея Соболева на подписание Соглашения в рамках Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции.

Это Соглашение – очередной важный шаг к европейскому будущему Украины. Мы подтверждаем, что вопросы сохранения океанов и морей являются частью нашей европейской и мировой экологической интеграции. Наше расположение на Черном и Азовском морях делает вопросы морской безопасности и защиты экосистем стратегическими для страны и региона. Даже во время войны мы доказываем, что способны заботиться о глобальной окружающей среде, противостоять климатическим вызовам и бороться с экологическими преступлениями агрессора