Эксклюзив
16:05 • 8968 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 24490 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 53029 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 68235 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 87410 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 238409 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 102757 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 82349 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97140 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 306116 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Украина подписала Соглашение об открытом море, которое усилит международное экологическое сотрудничество

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Министр экономики Украины Алексей Соболев подписал Соглашение об открытом море в ООН. Этот шаг подтверждает европейский курс Украины и способствует защите морских экосистем.

Украина подписала Соглашение об открытом море, которое усилит международное экологическое сотрудничество

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписал Соглашение об открытом море (BBNJ Agreement). Отныне Украина стала участницей нового международного механизма защиты океанических экосистем и устойчивого использования морских ресурсов в международных водах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Детали

28 августа 2025 года Президент Украины своим Распоряжением уполномочил Алексея Соболева на подписание Соглашения в рамках Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции.

Это Соглашение – очередной важный шаг к европейскому будущему Украины. Мы подтверждаем, что вопросы сохранения океанов и морей являются частью нашей европейской и мировой экологической интеграции. Наше расположение на Черном и Азовском морях делает вопросы морской безопасности и защиты экосистем стратегическими для страны и региона. Даже во время войны мы доказываем, что способны заботиться о глобальной окружающей среде, противостоять климатическим вызовам и бороться с экологическими преступлениями агрессора

- подчеркнул Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Отмечается, что подписание Соглашения об открытом море:

  • подтверждает проевропейский курс государства и поддержку ключевых дипломатических приоритетов Европейского Союза, в частности Франции, которая активно продвигает этот документ на международном уровне;
    • способствует достижению целей Конвенции об охране биологического разнообразия, которая предусматривает сохранение 30% территорий и океанов до 2030 года;
      • согласуется с Парижским климатическим соглашением в части обсуждения Blue Carbon – углерода, поглощаемого морскими экосистемами.
        • позволяет влиять на глобальные решения по охране морской среды;
          • открывает новые возможности для науки и различных отраслей экономики;
            • привлечет внимание мира к негативному влиянию, которое оказывает Россия на окружающую среду Крыма и Черного моря.

              Министр отметил, что присоединение к Соглашению об открытом море – четкая демонстрация готовности Украины выполнять международные обязательства и участвовать в формировании глобальной политики охраны океанов вместе с нашими международными партнерами, несмотря на то, что наше государство не имеет выхода к открытому океану.

              Справка

              В течение 120 дней, с момента подписания, все страны должны завершить процесс ратификации, после чего документ вступает в силу. Сейчас Соглашение подписали уже 140 стран, из которых 54 подписанта ратифицировали его в своих национальных юрисдикциях.

              Соглашение об открытом море было принято в 2023 году и является третьим имплементационным соглашением в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Его цель — создать единые глобальные правила охраны биоразнообразия на территории, охватывающей две трети Мирового океана. Соглашение предусматривает:

              • создание морских природоохранных территорий,
                • внедрение механизма оценки воздействия на окружающую среду,
                  • справедливый доступ к генетическим ресурсам океана,
                    • развитие научных исследований и передачу технологий.

                      Аккумуляторы "в обмен" на жизнь: глубоководная добыча металлов убивает жизнь в океане03.07.25, 14:05 • 1656 просмотров

                      Вита Зеленецкая

                      Погода и окружающая среда
                      Организация Объединенных Наций
                      Европейский Союз
                      Нью-Йорк
                      Франция
                      Украина