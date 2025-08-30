Украина подписала Соглашение об открытом море, которое усилит международное экологическое сотрудничество
Киев • УНН
Министр экономики Украины Алексей Соболев подписал Соглашение об открытом море в ООН. Этот шаг подтверждает европейский курс Украины и способствует защите морских экосистем.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписал Соглашение об открытом море (BBNJ Agreement). Отныне Украина стала участницей нового международного механизма защиты океанических экосистем и устойчивого использования морских ресурсов в международных водах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Детали
28 августа 2025 года Президент Украины своим Распоряжением уполномочил Алексея Соболева на подписание Соглашения в рамках Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции.
Это Соглашение – очередной важный шаг к европейскому будущему Украины. Мы подтверждаем, что вопросы сохранения океанов и морей являются частью нашей европейской и мировой экологической интеграции. Наше расположение на Черном и Азовском морях делает вопросы морской безопасности и защиты экосистем стратегическими для страны и региона. Даже во время войны мы доказываем, что способны заботиться о глобальной окружающей среде, противостоять климатическим вызовам и бороться с экологическими преступлениями агрессора
Отмечается, что подписание Соглашения об открытом море:
- подтверждает проевропейский курс государства и поддержку ключевых дипломатических приоритетов Европейского Союза, в частности Франции, которая активно продвигает этот документ на международном уровне;
- способствует достижению целей Конвенции об охране биологического разнообразия, которая предусматривает сохранение 30% территорий и океанов до 2030 года;
- согласуется с Парижским климатическим соглашением в части обсуждения Blue Carbon – углерода, поглощаемого морскими экосистемами.
- позволяет влиять на глобальные решения по охране морской среды;
- открывает новые возможности для науки и различных отраслей экономики;
- привлечет внимание мира к негативному влиянию, которое оказывает Россия на окружающую среду Крыма и Черного моря.
Министр отметил, что присоединение к Соглашению об открытом море – четкая демонстрация готовности Украины выполнять международные обязательства и участвовать в формировании глобальной политики охраны океанов вместе с нашими международными партнерами, несмотря на то, что наше государство не имеет выхода к открытому океану.
Справка
В течение 120 дней, с момента подписания, все страны должны завершить процесс ратификации, после чего документ вступает в силу. Сейчас Соглашение подписали уже 140 стран, из которых 54 подписанта ратифицировали его в своих национальных юрисдикциях.
Соглашение об открытом море было принято в 2023 году и является третьим имплементационным соглашением в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Его цель — создать единые глобальные правила охраны биоразнообразия на территории, охватывающей две трети Мирового океана. Соглашение предусматривает:
- создание морских природоохранных территорий,
- внедрение механизма оценки воздействия на окружающую среду,
- справедливый доступ к генетическим ресурсам океана,
- развитие научных исследований и передачу технологий.
Аккумуляторы "в обмен" на жизнь: глубоководная добыча металлов убивает жизнь в океане03.07.25, 14:05 • 1656 просмотров