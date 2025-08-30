Україна підписала Угоду про відкрите море, яка посилить міжнародну екологічну співпрацю

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку підписав Угоду про відкрите море (BBNJ Agreement). Відтепер Україна стала учасницею нового міжнародного механізму захисту океанічних екосистем і сталого використання морських ресурсів у міжнародних водах. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

28 серпня 2025 року Президент України своїм Розпорядженням уповноважив Олексія Соболева на підписання Угоди в рамках Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції.

Ця Угода – черговий важливий крок до європейського майбутнього України. Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону. Навіть у час війни ми доводимо, що здатні дбати про глобальне довкілля, протистояти кліматичним викликам та боротися з екологічними злочинами агресора