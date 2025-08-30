Україна підписала Угоду про відкрите море, яка посилить міжнародну екологічну співпрацю

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 8838 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 24319 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 52724 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 67939 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 87113 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 237871 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 102595 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 82261 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97101 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 305809 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
53%
747мм
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 30 серпня, 09:59 • 55185 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 78542 перегляди
Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора30 серпня, 11:39 • 7970 перегляди
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: стрілок здійснив 4 постріли у груди 30 серпня, 12:27 • 9226 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела30 серпня, 13:31 • 13232 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 78596 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 209420 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 213736 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 305800 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 256093 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 100277 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 232970 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 256649 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 254060 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 234651 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Україна підписала Угоду про відкрите море, яка посилить міжнародну екологічну співпрацю

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністр економіки України Олексій Соболев підписав Угоду про відкрите море в ООН. Цей крок підтверджує європейський курс України та сприяє захисту морських екосистем.

Україна підписала Угоду про відкрите море, яка посилить міжнародну екологічну співпрацю

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку підписав Угоду про відкрите море (BBNJ Agreement). Відтепер Україна стала учасницею нового міжнародного механізму захисту океанічних екосистем і сталого використання морських ресурсів у міжнародних водах. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Деталі

28 серпня 2025 року Президент України своїм Розпорядженням уповноважив Олексія Соболева на підписання Угоди в рамках Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції.

Ця Угода – черговий важливий крок до європейського майбутнього України. Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону. Навіть у час війни ми доводимо, що здатні дбати про глобальне довкілля, протистояти кліматичним викликам та боротися з екологічними злочинами агресора

- наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Зазначається, що підписання Угоди про відкрите море:

  • підтверджує проєвропейський курс держави та підтримку ключових дипломатичних пріоритетів Європейського Союзу, зокрема Франції, яка активно просуває цей документ на міжнародному рівні;
    • сприяє досягненню цілей Конвенції про охорону біологічного різноманіття, яка передбачає збереження 30% територій і океанів до 2030 року;
      • узгоджується з Паризькою кліматичною угодою в частині обговорення Blue Carbon – вуглецю, що поглинається морськими екосистемами.
        • дозволяє впливати на глобальні рішення з охорони морського середовища;
          • відкриває нові можливості для науки та різних галузей економіки;
            • приверне увагу світу до негативного впливу, який чинить росія на довкілля Криму та Чорного моря.

              Міністр зауважив, що приєднання до Угоди про відкрите море – чітка демонстрація готовності України виконувати міжнародні зобов’язання та брати участь у формуванні глобальної політики охорони океанів разом з нашими міжнародними партнерами попри те, що наша держава не має виходу до відкритого океану.

              Довідково

              Протягом 120 днів, з моменту підписання, усі країни мають завершити процес ратифікації, після чого документ набирає чинності. Наразі Угоду підписали вже 140 країн, з яких 54 підписанти ратифікували її у своїх національних юрисдикціях.

              Угода про відкрите море була ухвалена у 2023 році та є третьою імплементаційною угодою в межах Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Її мета — створити єдині глобальні правила охорони біорізноманіття на території, що охоплює дві третини Світового океану. Угода передбачає:

              • створення морських природоохоронних територій,
                • впровадження механізму оцінки впливу на довкілля,
                  • справедливий доступ до генетичних ресурсів океану,
                    • розвиток наукових досліджень і передачу технологій.

                      Акумулятори "в обмін" на життя: глибоководний видобуток металів вбиває жителів океану03.07.25, 14:05 • 1656 переглядiв

                      Віта Зеленецька

                      Погода та довкілля
                      Організація Об'єднаних Націй
                      Європейський Союз
                      Нью-Йорк
                      Франція
                      Україна