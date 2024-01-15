Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что независимо от партийной принадлежности следующего президента США, Украина выиграет, поскольку помощь Украине соответствует стратегическим интересам США.
Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего американского президента, поскольку помощь стране соответствует стратегическим интересам США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Układ Sił, передает УНН.
... в конце концов, дело в том, что на кону в Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помощь Украине соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. Мы победим независимо от партийной принадлежности следующего американского президента
Он отметил, что исторически демократы в США были менее охотно воевать с россией, но "нам повезло, что есть президент Байден, который является демократом и понимает Украину". Министр подчеркнул, что Байден понимает, что поставлено на карту, и делает очень, очень много, чтобы помочь Украине.
"С другой стороны, исторически сложилось так, что республиканцы всегда были более готовы бороться с россией, и тенденция быть более решительной и настойчивой во внешней политике все еще очень присутствует в Республиканской партии. Но у нас есть потенциальный кандидат-республиканец, господин Трамп, который имеет разные взгляды на отношения с Украиной и россией", - добавил министр.
Напомним,
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.
Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что независимо от партийной принадлежности следующего президента США, Украина выиграет, поскольку помощь Украине соответствует стратегическим интересам США.
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