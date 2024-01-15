Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба

Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего американского президента, поскольку помощь стране соответствует стратегическим интересам США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Układ Sił, передает УНН.

... в конце концов, дело в том, что на кону в Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помощь Украине соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. Мы победим независимо от партийной принадлежности следующего американского президента - сказал Кулеба.

Он отметил, что исторически демократы в США были менее охотно воевать с россией, но "нам повезло, что есть президент Байден, который является демократом и понимает Украину". Министр подчеркнул, что Байден понимает, что поставлено на карту, и делает очень, очень много, чтобы помочь Украине.

"С другой стороны, исторически сложилось так, что республиканцы всегда были более готовы бороться с россией, и тенденция быть более решительной и настойчивой во внешней политике все еще очень присутствует в Республиканской партии. Но у нас есть потенциальный кандидат-республиканец, господин Трамп, который имеет разные взгляды на отношения с Украиной и россией", - добавил министр.

Напомним,

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.