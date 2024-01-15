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Україна та Польща вже повинні почати думати про альянс в рамках ЄС - Кулеба

Україна та Польща вже повинні почати думати про альянс в рамках ЄС - Кулеба

Київ • УНН

 • 21749 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Україні та Польщі розглянути можливість створення альянсу в рамках Європейського Союзу, стверджуючи, що співпраця зробить обидві країни сильнішими. Він наголосив на необхідності вирішення двосторонніх питань на шляху до членства в ЄС.

Україна та Польща вже повинні думати, як будувати свій союз у рамках Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Układ Sił, передає УНН.

Деталі

"Я вважаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми повинні вже починати думати, це українсько-польський союз в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна та Польща не повинні грати в гру балансування з франко-німецьким альянсом чи будь-яким іншим альянсом у Європі, а починати розмову про те, як вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу.

"... тому що те, що зараз відбувається з цими вантажівками і експортом зерна, розчаровує. Цього не повинно бути, але ми повинні знайти шляхи та механізми, щоб цьому запобігти. Чим глибше ми заглиблюємося в переговори про вступ, тим більше таких питань буде виникати з різних сторін. Поляки та українці повинні не допускати переростання таких ситуацій у проблеми та вирішувати їх швидко та дружньо, оскільки нам уже не вдалося запобігти їх виникненню", - додав Кулеба.

Окрім того, глава МЗС наголосив на необхідності починати говорити про те, що Україна та Польща будуть разом робити в ЄС, та який буде внесок у формування Європи.

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