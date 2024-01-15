Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.
Украина и Польша уже должны думать, как строить свой союз в рамках Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Układ Sił, передает УНН.
Детали
"Я считаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы должны уже начинать думать, это украинско-польский союз в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее", - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина и Польша не должны играть в игру балансировки с франко-германским альянсом или любым другим альянсом в Европе, а начинать разговор о том, как решать двусторонние проблемы на пути к Европейскому Союзу.
"...потому что то, что сейчас происходит с этими грузовиками и экспортом зерна, разочаровывает. Этого не должно быть, но мы должны найти пути и механизмы, чтобы это предотвратить. Чем глубже мы углубляемся в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон. Поляки и украинцы должны не допускать перерастания таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и дружественно, поскольку нам уже не удалось предотвратить их возникновение", - добавил Кулеба.
Кроме того, глава МИД подчеркнул необходимость начинать говорить о том, что Украина и Польша будут вместе делать в ЕС, и какой будет вклад в формирование Европы.
Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни13 январь 2024, 11:30 • 28415 просмотров
Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.
Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине
МКИП выступило третьей стороной во время этого процесса, ведь последовательно борется за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.
Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении
Председателю Центрального исполнительного комитета "единой россии" Александру Сидякину сообщено о подозрении в причастности к агрессии против Украины. Его обвиняют в координации фальшивого референдума с целью аннексии россией Херсонской области.
Нанесли ущерб в более 36 млн грн: экс-чиновников будут судить за незаконную передачу в частную собственность земель Минобороны
В Украине будут судить бывших должностных лиц за незаконную передачу земель министерства обороны, что нанесло ущерб на сумму более 36 миллионов гривен.
Apple прибегла к редкой скидке на iPhone 15 в Китае на фоне усиления конкуренции
На фоне обострившейся конкуренции компания Apple снизила цены на iPhone в Китае до 500 юаней ($70). Этот шаг последовал за падением продаж на 30% в первую неделю 2024 года и усилением ограничений на использование устройств Apple из-за проблем с безопасностью.
Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе
По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, согласовали совместное пресс-коммюнике.
Оккупанты внедряют систему доносов через чат-бот
Оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожья призывает жителей доносить на своих соседей с помощью чат-бота. Такой шаг является попыткой россиян выявить тех, кто не проявляет лояльности к России.
В Индонезии эвакуировали 6,5 тыс. человек из-за извержений вулкана
Индонезия эвакуировала 6500 человек с острова Флорес из-за участившихся извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Сообщений о жертвах и разрушениях нет, но, поскольку с воскресенья произошло 40 извержений, власти призывают местных жителей и туристов держаться на расстоянии 4 км от зоны извержения.
На Черниговщине из-за отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком
В Новгороде-Северском Черниговской области из-за отравления угарным газом, вероятно, из-за неправильной эксплуатации котла, погибла семья, в том числе 4-летний ребенок. Полиция проводит расследование трагедии.
"Реанимация не поможет": в Воздушных силах прокомментировали поражение вражеского Ил-22
Поражен российский самолет Ил-22 - цель уничтожена, реанимация не поможет.