Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Украина и Польша уже должны думать, как строить свой союз в рамках Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Układ Sił, передает УНН.

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"Я считаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы должны уже начинать думать, это украинско-польский союз в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина и Польша не должны играть в игру балансировки с франко-германским альянсом или любым другим альянсом в Европе, а начинать разговор о том, как решать двусторонние проблемы на пути к Европейскому Союзу.

"...потому что то, что сейчас происходит с этими грузовиками и экспортом зерна, разочаровывает. Этого не должно быть, но мы должны найти пути и механизмы, чтобы это предотвратить. Чем глубже мы углубляемся в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон. Поляки и украинцы должны не допускать перерастания таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и дружественно, поскольку нам уже не удалось предотвратить их возникновение", - добавил Кулеба.

Кроме того, глава МИД подчеркнул необходимость начинать говорить о том, что Украина и Польша будут вместе делать в ЕС, и какой будет вклад в формирование Европы.

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