Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует в ближайшее время посетить Киев.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что планирует посетить Киев в ближайшие дни. Об этом он сказал в интервью Polskie Radio 24, передает УНН.
Детали
Туск планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и среди прочего обсудить визит в Киев.
"Я пойду к президенту (Дуде - ред.), чтобы обсудить детали и характер моей миссии, когда буду в Киеве в ближайшие дни", - сказал Туск.
Он пояснил, что и для него, и для президента "ситуация в Украине и на фронте является вопросом №1 для польской безопасности. Есть и другие вопросы, которыми надо заниматься, например, связанные с интересами польских перевозчиков", - отметил Туск.
Дополнение
Ранее Туск сообщал о планах посетить Киев и обсудить вопрос блокады границы.
Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует в ближайшее время посетить Киев.
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