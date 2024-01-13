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Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 11:30  •  4169 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует в ближайшее время посетить Киев.

 Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что планирует посетить Киев в ближайшие дни. Об этом он сказал в интервью Polskie Radio 24, передает УНН.

Детали

Туск планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и среди прочего обсудить визит в Киев.

"Я пойду к президенту (Дуде - ред.), чтобы обсудить детали и характер моей миссии, когда буду в Киеве в ближайшие дни", - сказал Туск.

Он пояснил, что и для него, и для президента "ситуация в Украине и на фронте является вопросом №1 для польской безопасности. Есть и другие вопросы, которыми надо заниматься, например, связанные с интересами польских перевозчиков", - отметил Туск.

Дополнение

Ранее Туск сообщал о планах посетить Киев и обсудить вопрос блокады границы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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