Прем'єр Польщі заявив, що відвідає Київ найближчими днями

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що планує відвідати Київ найближчими днями. Про це він сказав в інтерв’ю Polskie Radio 24, передає УНН.

Деталі

Туск планує зустрітись із президентом Польщі Анджеєм Дудою і серед іншого обговорити візит до Києва.

"Я піду до президента (Дуди – ред.), щоб обговорити деталі та характер моєї місії, коли буду у Києві найближчими днями", - сказав Туск.

Він пояснив, що і для нього, і для президента "ситуація в Україні та на фронті є питанням №1 для польської безпеки. Є й інші питання, якими треба займатися, наприклад, пов'язані з інтересами польських перевізників", - зазначив Туск.

Доповнення

Раніше Туск повідомляв про плани відвідати Київ й обговорити питання блокади кордону.