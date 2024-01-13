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Прем'єр Польщі заявив, що відвідає Київ найближчими днями

Прем'єр Польщі заявив, що відвідає Київ найближчими днями

Київ • УНН

 • 30868 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує найближчим часом відвідати Київ.

 Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що планує відвідати Київ найближчими днями. Про це він сказав в інтерв’ю Polskie Radio 24, передає УНН.

Деталі

Туск планує зустрітись із президентом Польщі Анджеєм Дудою і серед іншого обговорити візит до Києва.

"Я піду до президента (Дуди – ред.), щоб обговорити деталі та характер моєї місії, коли буду у Києві найближчими днями", - сказав Туск.

Він пояснив, що і для нього, і для президента "ситуація в Україні та на фронті є питанням №1 для польської безпеки. Є й інші питання, якими треба займатися, наприклад, пов'язані з інтересами польських перевізників", - зазначив Туск.

Доповнення

Раніше Туск повідомляв про плани відвідати Київ й обговорити питання блокади кордону.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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