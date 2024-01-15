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Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного президента США - Кулеба

Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного президента США - Кулеба

Київ • УНН

 • 22257 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що незалежно від партійної приналежності наступного президента США, Україна виграє, оскільки допомога Україні відповідає стратегічним інтересам США.

Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного американського президента, оскільки допомога країні відповідає стратегічним інтересам США. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Układ Sił, передає УНН.

... зрештою, справа в тому, що на кону в Україні стоїть набагато більше, ніж сама Україна. Допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. Ми переможемо незалежно від партійної приналежності наступного американського президента 

- сказав Кулеба.

Він зазначив, що історично демократи в США були менш охочі воювати з росією, але "нам пощастило, що є президент Байден, який є демократом і розуміє Україну". Міністр наголосив, що Байден розуміє, поставлено на карту, і робить дуже, дуже багато, щоб допомогти Україні.

"З іншого боку, історично склалося так, що республіканці завжди були більш готові боротися з росією, і тенденція бути більш рішучою та наполегливою у зовнішній політиці все ще дуже присутня в Республіканській партії. Але у нас є потенційний кандидат-республіканець, пан Трамп, який має різні погляди на відносини з Україною та росією", - додав міністр.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Україні та Польщі розглянути можливість створення альянсу в рамках Європейського Союзу, стверджуючи, що співпраця зробить обидві країни сильнішими. Він наголосив на необхідності вирішення двосторонніх питань на шляху до членства в ЄС.

Павло Башинський

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