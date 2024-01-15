Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного президента США - Кулеба

Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного американського президента, оскільки допомога країні відповідає стратегічним інтересам США. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Układ Sił, передає УНН.

... зрештою, справа в тому, що на кону в Україні стоїть набагато більше, ніж сама Україна. Допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. Ми переможемо незалежно від партійної приналежності наступного американського президента - сказав Кулеба.

Він зазначив, що історично демократи в США були менш охочі воювати з росією, але "нам пощастило, що є президент Байден, який є демократом і розуміє Україну". Міністр наголосив, що Байден розуміє, поставлено на карту, і робить дуже, дуже багато, щоб допомогти Україні.

"З іншого боку, історично склалося так, що республіканці завжди були більш готові боротися з росією, і тенденція бути більш рішучою та наполегливою у зовнішній політиці все ще дуже присутня в Республіканській партії. Але у нас є потенційний кандидат-республіканець, пан Трамп, який має різні погляди на відносини з Україною та росією", - додав міністр.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Україні та Польщі розглянути можливість створення альянсу в рамках Європейського Союзу, стверджуючи, що співпраця зробить обидві країни сильнішими. Він наголосив на необхідності вирішення двосторонніх питань на шляху до членства в ЄС.