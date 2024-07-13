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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует ратифицировать Римский статус до конца года - Офис президента

Украина планирует ратифицировать Римский статус до конца года - Офис президента

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 05:05  •  3434 просмотра

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Украина планирует ратифицировать Римский статут об учреждении Международного уголовного суда до конца 2023 года, развеяв ложные представления о возможном преследовании своих военных и получив полноправное членство.

Украина возобновила работу по ратификации Римского статута. Об этом в интервью Голосу Америки сообщила Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, передает УНН.

Детали

"Я лично поддерживаю ратификацию. Я знаю, что и Генеральный прокурор поддерживает, а также соответствующий комитет парламента. Я думаю, что мы совместно это сделаем. Я ставлю себе цель решить вопрос с ратификацией до конца этого года", - заверила она.

Мудрая объяснила, что проблемы с ратификацией в том числе связаны с тем, что предыдущие годы были не совсем корректные коммуникационные месседжи, которые должны были обосновывать целесообразность ратификации Римского статута. "Поэтому сложилось на самом деле ложное впечатление относительно этого, которое, к сожалению, достаточно укоренилось в сознании военных", - добавила она.

Ошибочное отношение заключается в том, что, якобы, как только Украина ратифицирует Римский статут, он станет основанием для привлечения украинских военных и руководства к ответственности в Международном уголовном суде. Однако, убеждена Мудрая, с юридической точки зрения, это некорректное утверждение.

Ведь Украина еще в 2014 и 2015 годах приняла два заявления о признании юрисдикции МУС.

"То есть фактически мы уже признали его юрисдикцию. МУС уже может привлекать наших граждан к ответственности. Новых рисков с ратификацией Римского статута не возникает. И это надо четко понимать и объяснять военным, что мы и начали делать", - рассказала она.

В то же время пояснила заместитель руководителя Офиса президента, МУС имеет комплементарный характер, то есть лишь дополняет национальные судебные системы государств для неотвратимости наказания за тяжкие международные преступления. Поэтому МУС может осуществлять свою юрисдикцию только в случае, если национальные суды государства не могут или не хотят самостоятельно расследовать эти преступления.

"Он не является заменителем наших правоохранительных и судебных органов. Да, военные боятся, что россияне фиксируют совершение определенных действий нашими бойцами. И что они будут пытаться подать это в МУС. Но это будет возможно исключительно, если наша правоохранительная и судебная система не будет расследовать и обеспечивать ответственность за преступления", - добавила она.

Мудрая также рассказала, что с ратификацией Римского статута Украина получит только выгоды, ведь государство станет полноценной участницей МУС.

"Мы получим и право, в частности, предлагать своего судью в МУС. Также сможет участвовать в конференции участников, то есть влиять на процессы. Ратификация станет толчком к гармонизации национального законодательства. Сейчас я работаю с военными, чтобы развеять их страхи, сомнения и опровергнуть предварительно сформированные некорректные впечатления", - пояснила она.

Армения полностью ратифицирует Римский статут - Пашинян13 сентября 2023, 14:25 • 326250 просмотров

Лилия Подоляк

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