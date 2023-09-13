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Армения полностью ратифицирует Римский статут - Пашинян

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Армения полностью ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда. Об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, передает УНН со ссылкой на Арменпрес.

Цитата

“Правительство направило Римский статут в Национальное Собрание, и в соответствии с моей позицией и позицией нашей фракции он будет полностью ратифицирован. Это никак не связано с отношениями Армения-россия, это касается вопросов безопасности Армении”, - сказал Пашинян.

Добавим

Ранее Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции обязательства, предусмотренные Римским статутом Международного уголовного суда, подписанным 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд Армении. Позже исполнительная власть направила Римский статут Международного уголовного суда в Национальное Собрание для ратификации.

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Правительство Армении снова вернулось к вопросу признания Римского статута, поскольку, согласно обоснованию этого проекта, в этом шаге оно видит возможность привлечь Азербайджан к ответственности.

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