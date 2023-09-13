Вірменія повністю ратифікує Римський статут - Пашинян

Цитата

“Уряд направив Римський статут до Національних Зборів, і відповідно до моєї позиції та позиції нашої фракції він буде повністю ратифікований. Це ніяк не пов'язано із відносинами Вірменія-Росія, це стосується питань безпеки Вірменії”, - сказав Пашинян.

Додамо

Раніше Конституційний суд Вірменії визнав такими, що відповідають Конституції зобов'язання, передбачені Римським статутом Міжнародного кримінального суду, підписаним 17 липня 1998 року. 2022 року уряд звернувся з цього приводу до Конституційного суду Вірменії. Пізніше виконавча влада направила Римський статут Міжнародного кримінального суду до Національних Зборів для ратифікації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Вірменії заговорили про визнання юрисдикції МКС. У рф вимагають пояснень

Уряд Вірменії знову повернувся до питання визнання Римського статуту, оскільки, згідно з обґрунтуванням цього проекту, у цьому кроці він бачить можливість притягти Азербайджан до відповідальності.