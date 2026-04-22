Украина переходит к внедрению авиационных правил ЕС - Кулеба

Украина переходит к практическому внедрению европейских правил в сфере авиации – от безопасности полетов до защиты прав пассажиров. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба после заседания Совместного авиационного комитета Украина–ЕС, передает УНН.

Провели первое с 2022 года заседание Совместного авиационного комитета Украина–ЕС. Это один из ключевых инструментов реализации Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое устанавливает единые правила для авиации и интегрирует наше государство в европейскую авиационную систему. - сообщил Кулеба.

По его словам, ключевой результат – согласовали перечень актов права ЕС, которые Украина должна внедрить, а также подходы к их имплементации с учетом текущих условий.

Это означает переход к практическому внедрению европейских правил в сфере авиации – от безопасности полетов до защиты прав пассажиров. Наша цель – чтобы после открытия неба украинский рынок работал по тем же правилам, что и в ЕС: прозрачно, безопасно и с равными условиями для перевозчиков. - добавил Кулеба.

Министр отметил, что украинские авиакомпании сейчас работают в чрезвычайно сложных условиях и именно поэтому систему готовят уже сейчас – чтобы после возобновления полетов рынок сразу был интегрирован в европейское пространство.

