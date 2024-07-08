Офис Генерального прокурора передаст все имеющиеся материалы и доказательства, связанные с сегодняшней массированной атакой рф в Офис Прокурора Международного уголовного суда. Об этом в эфире телемарафона заявил Генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

Соответствующая договоренность о передаче этих материалов была достигнута с Прокурором МУС Каримом Ханом. Генпрокурор подчеркнул, что информация будет предоставлена по всем атакам на украинские города, которые пострадали сегодня.

"Мы ежедневно сотрудничаем с командой МУС, и предоставим все материалы и доказательства, которые мы собираем сегодня в Киеве и в других городах, пострадавших в результате атак. Мы будем сотрудничать по указанным эпизодам, в том числе и по атаке на детскую больницу "Охматдет", поскольку эта атака стала наиболее грубой с точки зрения целенаправленности именно на детское медицинское учреждение", - отметил Костин.

По его словам, Международный уголовный суд в рамках собственных расследований уделяет большое внимание расследованию российских атак на объекты гражданской инфраструктуры Украины. Целенаправленность, регулярность и масштабность этих атак свидетельствует о спланированной политике террора и геноцида.

"И это в очередной раз подтверждает позицию МУС, который уже выдал 4 ордера на арест высшего военного руководства российской федерации за обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры, как за военные преступления и даже больше - преступления против человечности

Прибегая к продолжению этих атак после ордеров МУС, россия не просто пытается убить как можно больше украинцев. Это ее попытка уничтожить международный порядок, основанный на законе. Но мы верим и знаем, что справедливость обязательно победит", - резюмировал Генеральный прокурор.

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