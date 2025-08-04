Украина ожидает сильных решений США и Европы по санкциям на торговлю российскими энергоносителями - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на сильные решения США, Европы и мира по вторичным санкциям на торговлю российскими энергоносителями и банковский сектор москвы. Он подчеркнул, что каждый день промедлений приводит к потере украинцев.
Украина рассчитывает на сильные решения США, Европы и мира относительно вторичных санкций на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор москвы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Убийства людей. Убийства детей. Намеренные удары FPV по спасателям и медикам, которые приезжают на помощь после атак, – все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны
Президент подчеркнул, что российская армия просто убивает все живое.
"Мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей. Мы рассчитываем на сильные решения США, Европы и мира относительно вторичных санкций на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор москвы. Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день промедлений приводит к потере наших людей", - заявил Зеленский.
Дополнение
28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля путиным.
Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для россии по соглашению о прекращении огня в войне россии против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.
В результате Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против рф будут введены санкции. В то же время, он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине.
Министр иностранных дел Сибига заявлял, что Украина стремится завершить войну с россией уже в этом году, но сейчас россия только имитирует мирные переговоры. Приблизить мир могут санкции, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести против России.