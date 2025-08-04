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Україна очікує на сильні рішення США та Європи щодо санкцій на торгівлю російськими енергоносіями - Зеленський

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями та банківський сектор москви. Він наголосив, що кожен день зволікань призводить до втрати українців.

Україна очікує на сильні рішення США та Європи щодо санкцій на торгівлю російськими енергоносіями - Зеленський

Україна розраховує на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор москви. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, – усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони

- написав Зеленський.

Президент наголосив, що російська армія просто вбиває все живе.

"Світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей. Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор Москви. Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей", - заявив Зеленський.

Доповнення

28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля путіним.

 Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.

В результаті Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф буде введено санкції. Водночас, він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні.

Міністр закордонних справ Сибіга заявляв, що Україна прагне завершити війну з росією вже цього року, але наразі росія тільки імітує мирні перемовини. Наблизити мир можуть санкції, які президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв запровадити проти росії.

Анна Мурашко

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