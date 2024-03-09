Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что украинская власть не обращалась к его стране с просьбой прислать свои войска, но просила отправить боеприпасы. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В пятницу французский глава МИД посетил Литву, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы, - отметил Сежурне.

Как пишет издание, министры стран Балтии в свою очередь поддержали Францию и ее "нестандартное мышление".

Министр неоднократно упомянул об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, но не для того, чтобы воевать".По его словам, не россия должна указывать, как западные союзники должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

Не россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой, - подчеркнул глава МИД Франции.

Напомним

27 февраля Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.