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Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции
Министра иностранных дел Франции заявил, что Украина не обращалась с просьбой о введении войск, но Франция не исключает ничего, в том числе направление персонала для проведения операций по разминированию в ближайшие месяцы.
Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский
Во время войны культура и люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память и возрождают то, что дает людям силу, еще важнее, чем в мирное время, заявил президент Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.
российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы
российские пропагандисты распространяют ложные нарративы о том, что мобилизационные резервы Украины быстро исчерпываются, чтобы сорвать мобилизационные усилия в Украине.
В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование
В Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погиб 16-летний парень.
Шевченковская премия 2024: объявлены победители
Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.
Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон
Великобритания готова сотрудничать с Германией, чтобы помочь поставить Украине ракеты Taurus, а взамен Британия предоставит дополнительные ракеты Storm Shadow.
Украинские полярники показали встречу со вторым по величине китом - финвалом
Украинские полярники показали редкую встречу с финвалом, вторым по величине видом китов, вблизи станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.
Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины
Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.
На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский
Ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой: вчера произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 боевых действий на всем российско-украинском фронте.