Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  117248 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  118795 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  119817 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  141812 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  82509 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108304 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110139 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108278 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109375 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130692 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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7 марта 2024, 10:12  •  173252 просмотра

Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

Министра иностранных дел Франции заявил, что Украина не обращалась с просьбой о введении войск, но Франция не исключает ничего, в том числе направление персонала для проведения операций по разминированию в ближайшие месяцы.

Война •   •  3178 просмотра
Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

Во время войны культура и люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память и возрождают то, что дает людям силу, еще важнее, чем в мирное время, заявил президент Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Культура •   •  4171 просмотра
Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы

российские пропагандисты распространяют ложные нарративы о том, что мобилизационные резервы Украины быстро исчерпываются, чтобы сорвать мобилизационные усилия в Украине.

Война •   •  9390 просмотра
российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы

В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

В Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погиб 16-летний парень.

Война •   •  11109 просмотра
В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

Шевченковская премия 2024: объявлены победители

Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.

Культура •   •  10957 просмотра
Шевченковская премия 2024: объявлены победители

Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон

Великобритания готова сотрудничать с Германией, чтобы помочь поставить Украине ракеты Taurus, а взамен Британия предоставит дополнительные ракеты Storm Shadow.

Война •   •  16880 просмотра
Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон

Украинские полярники показали встречу со вторым по величине китом - финвалом

Украинские полярники показали редкую встречу с финвалом, вторым по величине видом китов, вблизи станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Общество •   •  15580 просмотра
Украинские полярники показали встречу со вторым по величине китом - финвалом

За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.

Война •   •  17688 просмотра
За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины

Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.

Общество •   •  17622 просмотра
Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины

На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский

Ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой: вчера произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 боевых действий на всем российско-украинском фронте.

Война •   •  17126 просмотра
На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский