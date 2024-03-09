Україна не просила надіслати війська, але ми нічого не виключаємо - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив, що українська влада не зверталася до його країни з проханням надіслати свої війська, але просила відправити боєприпаси. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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У п'ятницю французький очільник МЗС відвідав Литву, де зустрівся зі своїми балтійськими й українськими колегами, щоб підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці,

Як пише видання, міністри країн Балтії своєю чергою підтримали Францію і її "нестандартне мислення".

Міністр неодноразово згадав про операції з розмінування як про можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати".За його словами, не росія має вказувати, як західні союзники повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки.

Не росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою,