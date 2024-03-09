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Україна не просила надіслати війська, але ми нічого не виключаємо - МЗС Франції

Київ • УНН

 • 34082 перегляди

Міністра закордонних справ Франції заявив, що Україна не зверталася з проханням про введення військ, але Франція не виключає нічого, в тому числі направлення персоналу для проведення операцій з розмінування в найближчі місяці.

Україна не просила надіслати війська, але ми нічого не виключаємо - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив, що українська влада не зверталася до його країни з проханням надіслати свої війська, але просила відправити боєприпаси. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю французький очільник МЗС відвідав Литву, де зустрівся зі своїми балтійськими й українськими колегами, щоб підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці,

- зазначив Сежурне.

Як пише видання, міністри країн Балтії своєю чергою підтримали Францію і її "нестандартне мислення".

Міністр неодноразово згадав про операції з розмінування як про можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати".За його словами, не росія має вказувати, як західні союзники повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки.

Не росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою,

- наголосив голова МЗС Франції.

Нагадаємо

27 лютого Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.

Ольга Розгон

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