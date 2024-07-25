Киев • УНН
СБУ способствовала национализации активов российского олигарха Виктора Кононова в Украине на сумму более 2 млрд грн. Высший антикоррупционный суд передал в доход государства 100% акций ЧАО «Винницабытхим» и все имущество компании.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел олигарх из россии Виктор Кононов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости.
Согласно материалам производства на "Винницабытхим" производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов как "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" и т.д.
Как сообщается, общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд грн.
Установлено, что Кононов является гендиректором и одним из бенефициарных владельцев подсанкционной компании рф "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия.
российский миллиардер является публичным сторонником войны против Украины и одним из ключевых "доноров" бюджета страны-агрессора. Чтобы скрыть от национализации продукцию винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы
Правоохранители разоблачили сделку и заблокировали ее в июле 2022 года.
Сейчас продолжается расследование, которое было начато по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха на пів мільярда гривень6 февраля 2024, 10:24 • 25049 просмотров