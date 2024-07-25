Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел олигарх из россии Виктор Кононов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости.

Согласно материалам производства на "Винницабытхим" производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов как "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" и т.д.

Как сообщается, общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд грн.

Установлено, что Кононов является гендиректором и одним из бенефициарных владельцев подсанкционной компании рф "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия.

российский миллиардер является публичным сторонником войны против Украины и одним из ключевых "доноров" бюджета страны-агрессора. Чтобы скрыть от национализации продукцию винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы - рассказали в СБУ.

Правоохранители разоблачили сделку и заблокировали ее в июле 2022 года.

Сейчас продолжается расследование, которое было начато по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);

ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации);



ч. 1 ст. 445 (незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла).



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