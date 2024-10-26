Украина налаживает связи по безопасности с Лигой Арабских Государств

Сибига обсудил безопасность в Украине и на Ближнем Востоке с Генеральным секретарем Лиги Арабских Государств. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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В ходе переговоров обсуждались усилия по восстановлению всеобъемлющей безопасности в Украине и на Ближнем Востоке.

Я встретился с Генеральным секретарем Лиги Арабских Государств и обсудил усилия по восстановлению безопасности в нашем регионе. Я проинформировал его о Формуле мира и заинтересованности Украины укреплять связи с арабскими государствами - отметил Андрей Сибига.

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