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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина налаживает связи по безопасности с Лигой Арабских Государств

Украина налаживает связи по безопасности с Лигой Арабских Государств

Киев  •  УНН

19:23 • 6566 просмотра

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Андрей Сибига провел переговоры с Генсеком Лиги Арабских Государств по безопасности в Украине и на Ближнем Востоке. Во время встречи обсудили Формулу мира и перспективы укрепления связей с арабскими государствами.

Сибига обсудил безопасность в Украине и на Ближнем Востоке с Генеральным секретарем Лиги Арабских Государств. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

В ходе переговоров обсуждались усилия по восстановлению всеобъемлющей безопасности в Украине и на Ближнем Востоке.

Я встретился с Генеральным секретарем Лиги Арабских Государств и обсудил усилия по восстановлению безопасности в нашем регионе. Я проинформировал его о Формуле мира и заинтересованности Украины укреплять связи с арабскими государствами

- отметил Андрей Сибига.

Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно23 октября 2024, 05:59 • 15563 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политика
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