Україна налагоджує безпекові зв'язки з Лігою Арабських Держав
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів переговори з Генсеком Ліги Арабських Держав щодо безпеки в Україні та на Близькому Сході. Під час зустрічі обговорили Формулу миру та перспективи зміцнення зв'язків з арабськими державами.
Сибіга обговорив безпеку в Україні та на Близькому Сході з Генеральним секретарем Ліги Арабських Держав. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
Деталі
У ході переговорів обговорювалися зусилля з відновлення всеосяжної безпеки в Україні та на Близькому Сході.
Я зустрівся з Генеральним секретарем Ліги Арабських Держав та обговорив зусилля з відновлення безпеки в нашому регіоні. Я поінформував його про Формулу миру та зацікавленість України зміцнювати зв'язки з арабськими державами
Сибіга після Туреччини продовжить турне арабськими країнами та Африкою: що відомо23.10.24, 08:59 • 16375 переглядiв