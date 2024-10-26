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Україна налагоджує безпекові зв'язки з Лігою Арабських Держав

Київ • УНН

 • 39675 перегляди

Андрій Сибіга провів переговори з Генсеком Ліги Арабських Держав щодо безпеки в Україні та на Близькому Сході. Під час зустрічі обговорили Формулу миру та перспективи зміцнення зв'язків з арабськими державами.

Україна налагоджує безпекові зв'язки з Лігою Арабських Держав

Сибіга обговорив безпеку в Україні та на Близькому Сході з Генеральним секретарем Ліги Арабських Держав. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

У ході переговорів обговорювалися зусилля з відновлення всеосяжної безпеки в Україні та на Близькому Сході.

Я зустрівся з Генеральним секретарем Ліги Арабських Держав та обговорив зусилля з відновлення безпеки в нашому регіоні. Я поінформував його про Формулу миру та зацікавленість України зміцнювати зв'язки з арабськими державами

- зазначив Андрій Сибіга.

Сибіга після Туреччини продовжить турне арабськими країнами та Африкою: що відомо23.10.24, 08:59 • 16375 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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