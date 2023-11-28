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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина начала переговоры с Италией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 09:24  •  7360 просмотра

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Украина начала консультации с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Эти переговоры являются шагом на пути к членству Украины в ЕС и НАТО.

Украина начала консультации с Итальянской Республикой по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНН.

Детали

По поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7, включая Италию. Именно Италия будет председательствовать в "Группе семи" в следующем году. Мы ценим значительный вклад наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение общей победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО

 - отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Дополнение 

Стороны обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации.

Напомним 

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу со специальным уполномоченным Президента Французской Республики по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Они обсудили в частности гарантии безопасности в контексте начатых Украиной и Францией переговоров.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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