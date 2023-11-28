Украина начала переговоры с Италией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
Киев • УНН
Украина начала консультации с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Эти переговоры являются шагом на пути к членству Украины в ЕС и НАТО.
Украина начала консультации с Итальянской Республикой по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНН.
Детали
По поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.
Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что к декларации присоединилось уже 20 стран ЕС
Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7, включая Италию. Именно Италия будет председательствовать в "Группе семи" в следующем году. Мы ценим значительный вклад наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение общей победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО
Дополнение
Стороны обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу со специальным уполномоченным Президента Французской Республики по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Они обсудили в частности гарантии безопасности в контексте начатых Украиной и Францией переговоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: G7 подготовила "исторические" гарантии безопасности для Украины
Украина начала переговоры с Италией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
Украина начала консультации с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Эти переговоры являются шагом на пути к членству Украины в ЕС и НАТО.
Ирландец Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка", на который его вдохновил карантин после Covid-19
Ирландский писатель Пол Линч был удостоен престижной Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка" о женщине, которая пытается спасти семью на фоне установления тирании в Ирландии и жесткого подавления протестов.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Одессы
Воздушные силы ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Одессы.
Самолет Virgin Atlantic совершит первый трансатлантический перелет с использованием 100% экологического топлива
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершит первое в истории трансатлантическое путешествие из Лондона в Нью-Йорк, используя только экологически чистое авиационное топливо (SAF). Эта демонстрация имеет целью показать низкоуглеродные альтернативы для авиации будущего.
Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах
Мать-воспитательницу детского дома семейного типа в Киевской области подозревают в систематическом издевательстве над детьми, в том числе с помощью ремня и металлической ножки стола. Семеро детей находятся в больнице на обследовании, а ей грозит до шести лет лишения свободы за пытки.
Выросла цена на доллар и евро: сколько стоит валюта
Официальный курс доллара США и евро в Украине вырос до 36,21 грн. и 39,65 грн. соответственно, при этом доллар подорожал на 17 копеек, а евро - на 30 копеек.
71-летний мужчина умер в Херсоне после обстрела дома армией рф
Российский обстрел дома в Херсоне привел к смерти 71-летнего мужчины.
Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков
Украинские власти задержали хакерскую группировку, ответственную за атаки на международные компании, которые нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен. Группировка шифровала серверы и требовала выкуп в криптовалюте.
В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага
Украинские Силы обороны уничтожили два российских беспилотника ночью.
В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"
У жителя Великобритании был выявлен первый случай, согласно статистике страны, заражения штаммом гриппа A(H1N2)v, похожим на свиной грипп. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) заявило, что источник инфекции пока неизвестен.