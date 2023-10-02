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Гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що до декларації приєдналось вже 20 країн ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. 20 держав Євросоюзу приєднались до Декларації щодо гарантій безпеки для України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми вдячні «Групі семи» та всім державам, які вже працюють з нами над відповідними безпековими зобов’язаннями. Вже 20 держав Євросоюзу приєдналися до декларації щодо гарантій, і буде сильним кроком, коли приєднаються й інші сім держав європейської спільноти. Кожен такий крок для приєднання – це чіткий сигнал росії, що миру та стабільності немає альтернативи», - сказав Володимир Зеленський.

Деталі

Володимир Зеленський вважає, що архітектура таких гарантій може допомогти повернути геополітичну стабільність. За словами президента, безпекові гарантії мають діяти протягом певного часу - поки Україна набуватиме членства в НАТО.

«Усі ми погоджуємося, що Україна буде членом Альянсу. І досвід минулих десятиліть показує, наскільки це важливо. І наскільки небезпечно, коли у Європі залишається певна «сіра зона» без геополітичної стабільності. Саме такі «сірі зони» спокушають агресора», - сказав Володимир Зеленський.

Додатково

Президент зазначив, що до кінця року очікується укладення перших двосторонніх угод із партнерами щодо гарантій.

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