Украина может проиграть, потому что мы не в состоянии поставить достаточно боеприпасов, это позор для запада - премьер Баварии

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что недостойно отказаться от поддержки Украины. россия может одержать победу потому что запад не в состоянии поставить достаточно военной техники и боеприпасов, это позор для запада.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Мы хотим, чтобы конференция дала новый сигнал, во-первых, мы продолжаем поддерживать Украину. Я считаю, что недостойно отказаться от поддержки Украины. Россия может одержать победу, Украина может проиграть, потому-то мы не в состоянии поставить достаточно военной техники и боеприпасов, это позор для Запада - сказал Зедер.

Он подчеркнул, что в конечном итоге россия не может победить, поэтому запад должен поддержать Украину.

Это дело нашей безопасности и обороны - добавил Зедер

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне.