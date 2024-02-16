Украина может проиграть, потому что мы не в состоянии поставить достаточно боеприпасов, это позор для запада - премьер Баварии
Премьер-министр Баварии раскритиковал Запад за недостаточные поставки боеприпасов на Украину, заявив, что это может привести к победе России и является позором.
Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия предоставила Украине 3 машины для разминирования, разведывательные беспилотники, 155-мм боеприпасы и другое военное оборудование в рамках нового пакета военной помощи.
рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали
С 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты, которые убили 14 гражданских лиц.
Уже в ближайшее время артиллерия от Германии будет на фронте - Зеленский
Германия предоставит Украине артиллерийские системы и другое вооружение в рамках нового оборонного пакета стоимостью 1,1 миллиарда долларов, который, по словам президента Зеленского, вскоре будет развернут на фронте.
"Пора покончить с наивностью": Кулеба отреагировал на смерть навального в тюрьме
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что смерть алексея навального это очередное убийство путиным еще одного критика российской власти.
Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP
Вице-президент США предупредил, что изоляционизм и отказ от союзников представляет опасность и подрывает стабильность, неявно отвергая мировоззрение Трампа.
На границе остановили третий за месяц грузовик с контрабандными сигаретами
После двух предыдущих задержаний был перехвачен уже третий грузовик, который пытался провезти сигареты через украинско-румынскую границу в этом месяце.
Правительство внесло изменения в постановление о нормах питания военнослужащих
Кабмин внес изменения в нормы питания военнослужащих, чтобы привести их в соответствие с новым законом, который позволяет органам гражданской защиты и подразделениям, которые реагируют на чрезвычайные ситуации за пределами своих баз, также получать питание.
В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил о планах создать в этом году аналог цифрового сервиса "Дія" для государственных служащих, чтобы ускорить их работу и повысить ее качество и прозрачность.
Шестиметровая воронка и сотни уничтоженных деревьев: Госэкоинспекция показала последствия падения российской ракеты на Киевщине
Огромный кратер глубиной 6 метров и шириной 14 метров оставила разрушенная российская ракета в Буче Киевской области, уничтожив 700 деревьев на площади 2 000 квадратных метров.