Україна може програти, бо ми не в змозі поставити достатньо боєприпасів, це ганьба для заходу - прем'єр Баварії

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вважає, що негідно відмовитися від підтримки України. росія може здобути перемогу, тому що захід не в змозі поставити достатньо військової техніки і боєприпасів, це ганьба для заходу.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.

Ми хочемо, щоб конференція дала новий сигнал, по-перше, ми продовжуємо підтримувати Україну. Я вважаю, що негідно відмовитися від підтримки України. Росія може здобути перемогу, Україна може програти, бо ми не в змозі поставити достатньо військової техніки і боєприпасів, це ганьба для Заходу