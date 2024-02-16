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Україна може програти, бо ми не в змозі поставити достатньо боєприпасів, це ганьба для заходу - прем'єр Баварії

Україна може програти, бо ми не в змозі поставити достатньо боєприпасів, це ганьба для заходу - прем'єр Баварії

Київ • УНН

 • 24996 перегляди

Прем'єр-міністр Баварії розкритикував Захід за недостатнє постачання боєприпасів на Україну, заявивши, що це може призвести до перемоги Росії і є ганьбою.

   Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вважає, що негідно відмовитися від підтримки України. росія може здобути перемогу, тому що захід не в змозі поставити достатньо військової техніки і боєприпасів, це ганьба для заходу.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.

Ми хочемо, щоб конференція дала новий сигнал, по-перше, ми продовжуємо підтримувати Україну. Я вважаю, що негідно відмовитися від підтримки України. Росія може здобути перемогу, Україна може програти, бо ми не в змозі поставити достатньо військової техніки і боєприпасів, це ганьба для Заходу

- сказав Зедер.

Він наголосив, що в кінцевому підсумку росія не може перемогти, тому захід має підтримати Україну.

Це справа нашої безпеки та оборони

- додав Зедер  

Доповнення  

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що боєприпаси є одним із найбільш вирішальних чинників у війні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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