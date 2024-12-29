Украина может потерять контроль над ключевыми районами Курщины - Associated Press

Украинские войска сталкиваются со сверхтяжелыми вызовами во время операции в Курской области, истощение, деморализация, несвоевременные приказы и агрессивная контратака россиян, усиленная северокорейскими подразделениями, ставят под угрозу контроль над регионом и ключевыми логистическими маршрутами.

Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Associated Press пишет, что через пять месяцев после неожиданного наступления на российские территории, украинские войска сталкиваются со значительными вызовами в Курской области. Среди проблем - истощение сил, деморализация и риск потери контроля над регионом, который одни считают стратегически важным, а другие ставят под сомнение необходимость его удержания.

Бои в Курске настолько ожесточенные, что командиры иногда не имеют возможности эвакуировать тела погибших. Задержки в связи и не вовремя выбранная тактика приводят к значительным потерям, тогда как ресурсы для эффективной контратаки ограничены. Об этом анонимно рассказали Associated Press семь солдат и командиров, которые находятся на передовой.

Несмотря на то, что украинское вторжение летом стало неожиданностью для России, она быстро перебросила в регион более 50 000 военных, в том числе подразделения из Северной Кореи. Контратака Москвы вызвала тысячи потерь среди украинцев и потерю более 40% из 984 квадратных километров, которые были захвачены в августе.

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает удержание Курска как возможный рычаг для переговоров с Москвой. Однако украинские и западные чиновники в Киеве выражают опасения, что усилия в этом регионе ослабляют остальную 1000-километровую линию фронта, ставя под угрозу восточные территории.

Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку. - сказал Степан Луцив, майор 95-й десантно-штурмовой бригады.

Начальник Генштаба ВСУ Александр Сырский сообщил, что решение начать операцию было принято из-за ожидания нового российского наступления на северо-востоке Украины.

Операция стартовала 5 августа, когда было приказано покинуть Сумскую область для проведения девятидневного рейда, направленного на то, чтобы застать врага врасплох. Этот маневр перерос в оккупацию, которую в Украине восприняли положительно, ведь это дало стране рычаги влияния и поставило российского президента Владимира Путина в неудобное положение.

Собирая своих людей, один командир роты сказал им: «Мы творим историю; о нас узнает весь мир, потому что такого не было со времен Второй мировой войны».

Наедине он был менее уверен.

«Это казалось безумием. Я не понимал почему», - сказал он.

Успех украинского наступления, достигнутый благодаря тому, что российские силы были застигнуты врасплох, заставил командование отдать приказ о продвижении к городу Коренево, расположенному в 25 километрах вглубь России. Однако уже в начале ноября россияне начали активно контратаковать и быстро отвоевывать территории. Рота одного из командиров потеряла половину бойцов из-за погибших и раненых, а боевой дух на передовой существенно снизился.

Некоторые командиры жалуются на тяжелые условия, несогласованность приказов из-за задержек в коммуникации и непонимание оперативной ситуации. Один из них отметил, что из-за путаницы с линиями контроля солдаты часто вынуждены действовать по своему усмотрению. Другой командир рассказал, что его неоднократные просьбы изменить оборонительные позиции, которые бойцы не могут удержать, оставались без ответа со стороны высшего командования.

«Те люди, которые стоят до конца, в конечном итоге попадают в плен», - сказал он.

Он также рассказал, что знает о по меньшей мере 20 украинских солдат, тела которых были брошены за последние четыре месяца, поскольку бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать их без новых жертв. Украинские солдаты заявили, что не были готовы к агрессивному ответу России в Курске, и не могут ни контратаковать, ни отступить.

Другого варианта нет. Мы будем сражаться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать - сказал один из командиров подразделения беспилотников.

В письменном ответе на вопрос Associated Press Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские боевые подразделения ежедневно наносят потери российскому личному составу и военной технике, и что они обеспечены «всем необходимым» для выполнения боевых задач.

Управление войсками осуществляется в соответствии с ситуационной осведомленности и оперативной информации, с учетом оперативной обстановки в районах выполнения задач - говорится в ответе.

Американское оружие с большей дальностью значительно замедлило российское наступление, а северокорейские солдаты, которые присоединились к боевым действиям в прошлом месяце, стали легкой целью для украинских беспилотников и артиллерии.

Украинские военные отмечают, что этим солдатам не хватает боевой дисциплины, и они часто передвигаются большими группами в открытой местности.

По словам президента Зеленского, в понедельник было объявлено о потерях среди северокорейцев - 3 000 погибших и раненых. В то же время военные отмечают, что северокорейские солдаты адаптируются, становясь более осторожными и умелыми в маскировке вблизи лесополос.

Количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек - Зеленский

На прошлой неделе произошло столкновение в урочище Воронцово, в лесистой местности между населенными пунктами Кременное и Воронцово. До этого времени территория оставалась под контролем Украины, но часть ее была потеряна из-за контратак российских войск.

Украинские военные опасаются, что это может поставить под угрозу важный логистический маршрут. На фоне потерь в восточном регионе, в частности в Донбассе, где российские силы пытаются перерезать критические снабженческие узлы, среди украинских военных все чаще возникают сомнения относительно целесообразности операции в Курске.

Все, о чем сейчас могут думать военные, - это то, что Донбасс просто продали. Но какой ценой? - сказал командир взвода.

Напомним

Украинские войска уже потеряли половину захваченной территории в курской области рф. По данным Bloomberg, из-за недостатка живой силы и присутствия северокорейских войск, ВСУ могут быть вынуждены отступить до весны.