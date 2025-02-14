Украина может помочь Европе стать энергетически независимой - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь Европе стать энергетически независимой. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Мы хотим, мы предлагаем и здесь мы совпадаем очень сильно, мне кажется, с Соединенными Штатами. Мы сказали, что мы открыты, для нас это супер, чтобы независимой была вся Европа. LNG у нас есть 30 миллиардов кубов в газохранилище нашем. Мы можем хранить, вся сеть у нас есть, мы везде выходим в Европу, мы готовы брать LNG и давать Европе. Электричество у нас есть свое, войны не будет - достаточно, есть профицит, новые блоки и так далее. Мы готовы полностью. Мало того, если американцы, европейцы хотят зайти к нам в энергетику, зайти как партнеры. Мы только за, мы готовы - сказал Зеленский.

На вопрос журналистов, поддерживают ли ЕС и США это, Президент Украины ответил: «Думаю, да».

Напомним

Ранее УНН писал, что Украина готова принимать на хранение американский сжиженный природный газ (LNG). По словам Зеленского Украина и США уже обсуждают идею использования украинских подземных хранилищ газа для хранения LNG.