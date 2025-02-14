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Украина может помочь Европе стать энергетически независимой - Зеленский

Украина может помочь Европе стать энергетически независимой - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 6862 просмотра

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Зеленский заявил о готовности Украины помочь Европе стать энергетически независимой. Украина имеет 30 млрд кубов газохранилищ и может хранить американский LNG для европейских нужд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь Европе стать энергетически независимой. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Мы хотим, мы предлагаем и здесь мы совпадаем очень сильно, мне кажется, с Соединенными Штатами. Мы сказали, что мы открыты, для нас это супер, чтобы независимой была вся Европа. LNG у нас есть 30 миллиардов кубов в газохранилище нашем. Мы можем хранить, вся сеть у нас есть, мы везде выходим в Европу, мы готовы брать LNG и давать Европе. Электричество у нас есть свое, войны не будет - достаточно, есть профицит, новые блоки и так далее. Мы готовы полностью. Мало того, если американцы, европейцы хотят зайти к нам в энергетику, зайти как партнеры. Мы только за, мы готовы

- сказал Зеленский.

На  вопрос журналистов, поддерживают ли ЕС и США это, Президент Украины ответил: «Думаю, да».

Напомним 

Ранее УНН писал, что Украина готова принимать на хранение американский сжиженный природный газ (LNG). По словам Зеленского Украина и США уже обсуждают идею использования украинских подземных хранилищ газа для хранения LNG.

Алина Волянская

Алина Волянская

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