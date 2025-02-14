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Україна може допомогти Європі стати енергетично незалежною - Зеленський

Україна може допомогти Європі стати енергетично незалежною - Зеленський

Київ • УНН

 • 23829 перегляди

Зеленський заявив про готовність України допомогти Європі стати енергетично незалежною. Україна має 30 млрд кубів газосховищ та може зберігати американський LNG для європейських потреб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти Європі стати енергетично незалежною. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Ми хочемо, ми пропонуємо і тут ми співпадаємо дуже сильно, мені здається, зі Сполученими Штатами. Ми сказали, що ми відкриті, для нас це супер, щоб незалежною була вся Європа. LNG у нас є 30 мільярдів кубів в газосховищі нашому. Ми можемо зберігати, вся мережа в нас є, ми всюди виходимо в Європу, ми готові брати LNG і давати Європі. Електрика у нас є своя, війни не буде - достатньо, є профіцит, нові блоки тощо. Ми готові повністю. Мало того, якщо американці, європейці хочуть зайти до нас в енергетику, зайти як партнери. Ми тількі за, ми готові

- сказав Зеленський.

На  питання журналістів, чи ЄС та США підтримують це, Президент України відповів: "Думаю, так".

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Україна готова приймати на зберігання американський скраплений природний газ (LNG). За словами Зеленського Україна і США вже обговорюють ідею використання українських підземних сховищ газу для зберігання LNG.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика

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