Україна може допомогти Європі стати енергетично незалежною - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти Європі стати енергетично незалежною. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Ми хочемо, ми пропонуємо і тут ми співпадаємо дуже сильно, мені здається, зі Сполученими Штатами. Ми сказали, що ми відкриті, для нас це супер, щоб незалежною була вся Європа. LNG у нас є 30 мільярдів кубів в газосховищі нашому. Ми можемо зберігати, вся мережа в нас є, ми всюди виходимо в Європу, ми готові брати LNG і давати Європі. Електрика у нас є своя, війни не буде - достатньо, є профіцит, нові блоки тощо. Ми готові повністю. Мало того, якщо американці, європейці хочуть зайти до нас в енергетику, зайти як партнери. Ми тількі за, ми готові - сказав Зеленський.

На питання журналістів, чи ЄС та США підтримують це, Президент України відповів: "Думаю, так".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Україна готова приймати на зберігання американський скраплений природний газ (LNG). За словами Зеленського Україна і США вже обговорюють ідею використання українських підземних сховищ газу для зберігання LNG.