"Для нас це дуже цікаво" - Зеленський про зберігання американського газу в українських сховищах

Україна готова приймати на зберігання американський скраплений природний газ (LNG). Україна та США обговорюють цю ідею. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Для нас це дуже цікаво. Я знаю, що адміністрації Трампа це дуже цікаво. Я знаю довгі роки, що це було до мене, не пускали проєкти, пов’язані з LNG. Так, у нас є свій натуральний газ, у нас є газ, нафта, але ми готові і хочемо мати контракти щодо поставок в Україну LNG. І, авжеж, ми будемо хабом для всієї Європи - сказав Зеленський.

На його думку, це також частина безпеки для України і Європи, тому що це не російський газ, а американський.

Він також зазначив, що Україна і США вже обговорюють ідею використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу.

Ми обговорюємо це. Я думаю, що в нас будуть домовленості. Наша команда на зв’язку з командою президента Трампа. Ми піднімали питання LNG. Вони дуже задоволені, що ми підтримуємо цю ідею - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.