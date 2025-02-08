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"Для нас це дуже цікаво" - Зеленський про зберігання американського газу в українських сховищах

"Для нас це дуже цікаво" - Зеленський про зберігання американського газу в українських сховищах

Київ • УНН

 • 40121 перегляди

Україна веде переговори зі США щодо зберігання американського скрапленого газу у своїх підземних сховищах. Зеленський заявив про готовність України стати газовим хабом для всієї Європи.

Україна готова приймати на зберігання американський скраплений природний газ (LNG). Україна та США обговорюють цю ідею. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Для нас це дуже цікаво. Я знаю, що адміністрації Трампа це дуже цікаво. Я знаю довгі роки, що це було до мене, не пускали проєкти, пов’язані з LNG. Так, у нас є свій натуральний газ, у нас є газ, нафта, але ми готові і хочемо мати контракти щодо поставок в Україну LNG. І, авжеж, ми будемо хабом для всієї Європи

- сказав Зеленський.

На його думку, це також частина безпеки для України і Європи, тому що це не російський газ, а американський.

Він також зазначив, що Україна і США вже обговорюють ідею використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу.

Ми обговорюємо це. Я думаю, що в нас будуть домовленості. Наша команда на зв’язку з командою президента Трампа. Ми піднімали питання LNG. Вони дуже задоволені, що ми підтримуємо цю ідею

- зазначив Зеленський.

Україна зацікавлена в закупівлі та закачуванні у свої сховища газу зі США – Сибіга05.02.25, 14:02 • 25096 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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