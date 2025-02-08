«Для нас это очень интересно» - Зеленский о хранении американского газа в украинских хранилищах

Украина готова принимать на хранение американский сжиженный природный газ (LNG). Украина и США обсуждают эту идею. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Для нас это очень интересно. Я знаю, что администрации Трампа это очень интересно. Я знаю долгие годы, что это было до меня, не пускали проекты, связанные с LNG. Да, у нас есть свой натуральный газ, у нас есть газ, нефть, но мы готовы и хотим иметь контракты по поставкам в Украину LNG. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы - сказал Зеленский.

По его мнению, это также часть безопасности для Украины и Европы, потому что это не российский газ, а американский.

Он также отметил, что Украина и США уже обсуждают идею использования украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа.

Мы обсуждаем это. Я думаю, что у нас будут договоренности. Наша команда на связи с командой президента Трампа. Мы поднимали вопрос LNG. Они очень довольны, что мы поддерживаем эту идею - отметил Зеленский.

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Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.