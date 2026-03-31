Украина минимально обыграла Албанию в контрольном поединке
Киев • УНН
Гол Алексея Гуцуляка принес победу сине-желтым после вылета из плей-офф ЧМ-2026. Сергей Ребров может покинуть пост тренера после завершения контракта.
Сборная Украины по футболу в контрольном матче в испанской Валенсии победила команду Албании. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Для обоих коллективов этот поединок должен был подсластить горькую пилюлю вылета из плей-офф к Чемпионату мира-2026. Активнее начали сине-желтые: могли отличиться Гуцуляк и дважды Яремчук (один раз мяч попал в ворота, но судья зафиксировал офсайд). 0:0 после первого тайма.
А уже на 1-й минуте после перерыва преимущество "сине-желтых" материализовалось в забитый гол: вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк головой замкнул навес одноклубника Михайличенко - 1:0.
В целом во второй половине рисунок игры мало изменился - подопечные Сергея Реброва продолжали играть активнее и держать контроль над мячом, албанцы же в основном защищались и не слишком активно огрызались на контратаках.
В итоге - минимальная победа "сине-желтых", слабое утешение после проваленного плей-офф к ЧМ-2026.
Добавим, что в новый соревновательный цикл сборная Украины может войти уже под руководством нового главного тренера, ведь контракт Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола завершается 30 июля 2026 года.
Напомним
26 марта сборная Украины по футболу уступила Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации. Команда потеряла все шансы на выход в финальную часть мундиаля.
