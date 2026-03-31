$43.800.0450.310.17
Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина минимально обыграла Албанию в контрольном поединке

Киев • УНН

Гол Алексея Гуцуляка принес победу сине-желтым после вылета из плей-офф ЧМ-2026. Сергей Ребров может покинуть пост тренера после завершения контракта.

Украина минимально обыграла Албанию в контрольном поединке

Сборная Украины по футболу в контрольном матче в испанской Валенсии победила команду Албании. Об этом сообщает УНН.

Для обоих коллективов этот поединок должен был подсластить горькую пилюлю вылета из плей-офф к Чемпионату мира-2026. Активнее начали сине-желтые: могли отличиться Гуцуляк и дважды Яремчук (один раз мяч попал в ворота, но судья зафиксировал офсайд). 0:0 после первого тайма.

А уже на 1-й минуте после перерыва преимущество "сине-желтых" материализовалось в забитый гол: вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк головой замкнул навес одноклубника Михайличенко - 1:0.

В целом во второй половине рисунок игры мало изменился - подопечные Сергея Реброва продолжали играть активнее и держать контроль над мячом, албанцы же в основном защищались и не слишком активно огрызались на контратаках.

В итоге - минимальная победа "сине-желтых", слабое утешение после проваленного плей-офф к ЧМ-2026.

Добавим, что в новый соревновательный цикл сборная Украины может войти уже под руководством нового главного тренера, ведь контракт Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола завершается 30 июля 2026 года.

26 марта сборная Украины по футболу уступила Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации. Команда потеряла все шансы на выход в финальную часть мундиаля.

Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией - журналист27.03.26, 21:59 • 6000 просмотров

