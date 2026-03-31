Україна мінімально обіграла Албанію у контрольному поєдинку

Збірна України з футболу у контрольному матчі в іспанській Валенсії перемогла команду Албанії. Про це повідомляє УНН.

Для обидвох колективів цей поєдинок мав підсластити гірку пігулку вильоту з плейоф до Чемпіонату світу-2026. Активніше почали синьо-жовті: могли відзначатися Гуцуляк та двічі Яремчук (одного разу м'яч потрапив у ворота, але суддя зафіксував офсайд). 0:0 після першого тайму.

А вже на 1-й хвилині по перерві перевага "синьо-жовтих" матеріалізувалась у забитий гол: вінгер "Полісся" Олексій Гуцуляк головою замкнув навіс одноклубника Михайличенка - 1:0.

Загалом у другій половині малюнок гри мало змінився - підопічні Сергія Реброва продовжували грати активніше і тримати контроль над м'ячем,, албанці ж здебільшого захищалися і не надто активно огризалися на контратаках.

У підсумку - мінімальна перемога "синьо-жовтих", слабка втіха після проваленого плейоф до ЧС-2026.

Додамо, що у новий змагальний цикл збірна України може увійти вже під орудою нового головного тренера, адже контракт Сергія Реброва з Українською асоціацією футболу завершується 30 липня 2026 року.

26 березня збірна України з футболу поступилася Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плей-оф кваліфікації. Команда втратила всі шанси на вихід до фінальної частини мундіалю.

