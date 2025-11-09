Украину массированно атаковали 69 БПЛА в ночь на 9 ноября: 34 сбили силы ПВО, есть попадания
Киев • УНН
В ночь на 9 ноября Украина отразила атаку 69 российских ударных БПЛА с разных направлений. Силы обороны сбили/подавили 34 вражеских дрона на севере и востоке страны, зафиксировано 32 попадания.
В ночь на 9 ноября россияне атаковали Украину 69 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с разных направлений. Силы обороны Украины для отражения нападения использовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Подробности
Оккупанты запускали дроны из курска, миллерово, орла, приморско-ахтарска, около 50 из них были "шахедами".
Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 34 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере и востоке страны.
Было зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Напомним
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в течение 8 ноября на фронте было зафиксировано 196 боевых столкновений, из которых 73 атаки отбиты на Покровском направлении.