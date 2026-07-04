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Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot - Зеленский обратился к ПА ОБСЕ

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Президент Зеленский на сессии ПА ОБСЕ заявил, что Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. Он обратился к партнерам, в частности США, с просьбой предоставить их.

Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot - Зеленский обратился к ПА ОБСЕ

Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ подчеркнул, что Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot, передает УНН.

Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. Мы все знаем: наши партнеры их имеют. То, что нужно сейчас, – это политическая воля, чтобы предоставить их. Прежде всего в Соединенных Штатах. Пожалуйста, помогите реализовать это 

- отметил Зеленский.

Президент сообщил, что говорил с премьер-министром Нидерландов, канцлером Германии Мерцем и продолжается работа с другими нашими партнерами.

И конечно, с Президентом Трампом. Сегодня День независимости Америки. И Америка вместе со свободным миром может помочь нам защитить нашу независимость от российских убийц, от этого ужасного российского желания уничтожать человеческую жизнь. Пожалуйста, продолжайте и впредь четко выступать против российского террора и подчеркивать потребность Украины в ПВО 

- резюмировал Президент.

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