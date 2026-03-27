Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0м/с
90%
745мм
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Марк Рютте
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Реклама
Актуальное
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Бильд

Украина хочет заключить с Саудовской Аравией соглашение о безопасности неба – СМИ

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Киев планирует обменять боевой опыт борьбы с дронами на американские ракеты. Зеленский прибыл в регион для обсуждения оборонного сотрудничества.

Украина хочет заключить с Саудовской Аравией соглашение о безопасности неба – СМИ

Украина планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение о безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает AFP и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника на фоне визита президента Владимира Зеленского в регион Персидского залива, пишет УНН.

Детали

Зеленский объявил о прибытии в Саудовскую Аравию в четверг и заявил, что впереди «важные встречи». По его словам, Украина ценит поддержку партнеров и готова сотрудничать с теми, кто работает ради безопасности.

РФ раздражает, что украинцы могут помогать стабилизации - Зеленский о работе украинских экспертов со странами Залива22.03.26, 22:06 • 6135 просмотров

По данным источников, поездка не ограничится только Саудовской Аравией – украинский президент также может посетить другие страны региона.

Что предлагает Украина

Киев пытается использовать собственный боевой опыт в противодействии дронам как элемент оборонной дипломатии. После начала войны вокруг Ирана Украина уже направила в страны Персидского залива военных специалистов для консультаций по перехвату беспилотников.

Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский17.03.26, 19:17 • 4667 просмотров

По информации источников, Украина предлагает обмен: практический опыт борьбы с дронами в обмен на поддержку в получении критически важного вооружения, в частности американских ракет для противодействия баллистическим угрозам.

Почему это важно для Киева

Визит происходит в момент, когда Украина ищет новые источники оборонной поддержки. На фоне задержек с финансированием и проблем с поставками отдельных видов западного оружия Киев пытается расширить круг партнеров.

Вместе с Зеленским в Саудовскую Аравию прибыл и Рустем Умеров, который уже ранее вел переговоры в регионе. Это свидетельствует, что речь идет не только о политическом визите, но и о предметных оборонных договоренностях.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, ожидаются важные встречи26.03.26, 17:24 • 4786 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Bloomberg L.P.
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
Украина
Иран