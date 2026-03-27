Украина хочет заключить с Саудовской Аравией соглашение о безопасности неба – СМИ
Киев • УНН
Киев планирует обменять боевой опыт борьбы с дронами на американские ракеты. Зеленский прибыл в регион для обсуждения оборонного сотрудничества.
Украина планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение о безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает AFP и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника на фоне визита президента Владимира Зеленского в регион Персидского залива, пишет УНН.
Детали
Зеленский объявил о прибытии в Саудовскую Аравию в четверг и заявил, что впереди «важные встречи». По его словам, Украина ценит поддержку партнеров и готова сотрудничать с теми, кто работает ради безопасности.
По данным источников, поездка не ограничится только Саудовской Аравией – украинский президент также может посетить другие страны региона.
Что предлагает Украина
Киев пытается использовать собственный боевой опыт в противодействии дронам как элемент оборонной дипломатии. После начала войны вокруг Ирана Украина уже направила в страны Персидского залива военных специалистов для консультаций по перехвату беспилотников.
По информации источников, Украина предлагает обмен: практический опыт борьбы с дронами в обмен на поддержку в получении критически важного вооружения, в частности американских ракет для противодействия баллистическим угрозам.
Почему это важно для Киева
Визит происходит в момент, когда Украина ищет новые источники оборонной поддержки. На фоне задержек с финансированием и проблем с поставками отдельных видов западного оружия Киев пытается расширить круг партнеров.
Вместе с Зеленским в Саудовскую Аравию прибыл и Рустем Умеров, который уже ранее вел переговоры в регионе. Это свидетельствует, что речь идет не только о политическом визите, но и о предметных оборонных договоренностях.
