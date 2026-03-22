РФ раздражает, что украинцы могут помогать стабилизации - Зеленский о работе украинских экспертов со странами Залива

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – "даем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку" странам Залива. И, по данным разведки, россию раздражает, что "украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации", передает УНН.

Во время вечернего обращения Зеленский подчеркнул, что украинский опыт защиты неба – один из самых сильных в мире и является, в частности, тем, что обязательно будет держать Украину и после этой войны среди главных контрибуторов безопасности – среди тех, кто будет нужен миру, чтобы безопасность была. Только с Украиной возможна реальная стабильность в Европе, реальная защита.

И, как видим, также в других частях света, которые очевидно нуждаются в нашем опыте и нашей поддержке в защите жизни. Уже мы работаем со странами Залива и фактически каждый день на уровне команд контактируем с этими странами, чтобы наш опыт и наша поддержка переросли в долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине, к нашим воинам. Уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – даем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку. И стоит, чтобы другие государства мира сейчас также внесли свой вклад в стабилизацию. И знаем от разведки, как это сейчас раздражает россию, что украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации