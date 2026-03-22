$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.6м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Александр Сырский
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЗРК Бук
Ракетная система С-400
Financial Times

РФ раздражает, что украинцы могут помогать стабилизации - Зеленский о работе украинских экспертов со странами Залива

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Украина предоставляет военную экспертизу и реальную поддержку странам Залива для стабилизации безопасности. Разведка сообщает о раздражении РФ из-за успехов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – "даем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку" странам Залива. И, по данным разведки, россию раздражает, что  "украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации", передает УНН

Детали

Во время вечернего обращения Зеленский подчеркнул, что украинский опыт защиты неба – один из самых сильных в мире и является, в частности, тем, что обязательно будет держать Украину и после этой войны среди главных контрибуторов безопасности – среди тех, кто будет нужен миру, чтобы безопасность была. Только с Украиной возможна реальная стабильность в Европе, реальная защита.

И, как видим, также в других частях света, которые очевидно нуждаются в нашем опыте и нашей поддержке в защите жизни. Уже мы работаем со странами Залива и фактически каждый день на уровне команд контактируем с этими странами, чтобы наш опыт и наша поддержка переросли в долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине, к нашим воинам. Уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – даем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку. И стоит, чтобы другие государства мира сейчас также внесли свой вклад в стабилизацию. И знаем от разведки, как это сейчас раздражает россию, что украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации 

- заявил Зеленский.

По его словам, всем в мире нужны общие решения, общая работа, чтобы для всех стало больше безопасности.

Спасибо каждому, кто добавляет координации и общих результатов. Именно это наиболее неприемлемо для таких, как россия, – когда страны мира не в одиночку и когда народы не оставляют в одиночку с оккупантом. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной! 

- резюмировал Президент.

Антонина Туманова

Политика
Военное положение
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Украина