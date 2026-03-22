РФ раздражает, что украинцы могут помогать стабилизации - Зеленский о работе украинских экспертов со странами Залива
Киев • УНН
Украина предоставляет военную экспертизу и реальную поддержку странам Залива для стабилизации безопасности. Разведка сообщает о раздражении РФ из-за успехов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – "даем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку" странам Залива. И, по данным разведки, россию раздражает, что "украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации", передает УНН.
Детали
Во время вечернего обращения Зеленский подчеркнул, что украинский опыт защиты неба – один из самых сильных в мире и является, в частности, тем, что обязательно будет держать Украину и после этой войны среди главных контрибуторов безопасности – среди тех, кто будет нужен миру, чтобы безопасность была. Только с Украиной возможна реальная стабильность в Европе, реальная защита.
И, как видим, также в других частях света, которые очевидно нуждаются в нашем опыте и нашей поддержке в защите жизни. Уже мы работаем со странами Залива и фактически каждый день на уровне команд контактируем с этими странами, чтобы наш опыт и наша поддержка переросли в долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине, к нашим воинам. Уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – даем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку. И стоит, чтобы другие государства мира сейчас также внесли свой вклад в стабилизацию. И знаем от разведки, как это сейчас раздражает россию, что украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации
По его словам, всем в мире нужны общие решения, общая работа, чтобы для всех стало больше безопасности.
Спасибо каждому, кто добавляет координации и общих результатов. Именно это наиболее неприемлемо для таких, как россия, – когда страны мира не в одиночку и когда народы не оставляют в одиночку с оккупантом. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!
