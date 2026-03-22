Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
рф дратує, що українці можуть допомагати стабілізації - Зеленський про роботу українських експертів з країнами Затоки

Київ • УНН

 • 5650 перегляди

Україна надає військову експертизу та реальну підтримку країнам Затоки для стабілізації безпеки. Розвідка повідомляє про роздратування рф через успіхи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уже є конкретні результати наших підрозділів у захисті – "даємо нашу експертизу та нашу реальну підтримку" країнам Затоки. І, за даними розвідки, росію дратує, що  "українці світу потрібні й що українці можуть допомагати стабілізації", передає УНН

Деталі

Під час вечірнього звернення Зеленський наголосив, що український досвід захисту неба – один із найбільш сильних у світі та є, зокрема, тим, що обов’язково триматиме Україну й після цієї війни серед головних контрибуторів безпеки – серед тих, хто буде потрібен світу, щоб безпека була. Тільки з Україною можлива реальна стабільність у Європі, реальний захист.

І, як бачимо, також в інших частинах світу, які очевидно потребують нашого досвіду й нашої підтримки в захисті життя. Вже ми працюємо з країнами Затоки й фактично кожен день на рівні команд контактуємо із цими країнами, щоб наш досвід і наша підтримка переросли в довготермінову співпрацю та повагу до України, до наших воїнів. Уже є конкретні результати наших підрозділів у захисті – даємо нашу експертизу та нашу реальну підтримку. І варто, щоб інші держави світу зараз також зробили свій внесок у стабілізацію. І знаємо від розвідки, як це зараз дратує росію, що українці світу потрібні й що українці можуть допомагати стабілізації 

- заявив Зеленський.

За його словами, всім у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки.

Дякую кожному, хто додає координації та спільних результатів. Саме це найбільш неприйнятно для таких, як росія, – коли країни світу не наодинці й коли народи не залишають наодинці з окупантом. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! 

- резюмував Президент.

