Україна хоче укласти з Саудівською Аравією угоду про безпеку неба – ЗМІ
Київ • УНН
Київ планує обміняти бойовий досвід боротьби з дронами на американські ракети. Зеленський прибув до регіону для обговорення оборонної співпраці.
Україна планує підписати із Саудівською Аравією угоду про безпеку повітряного простору. Про це повідомляє AFP та Bloomberg із посиланням на високопосадовця на тлі візиту президента Володимира Зеленського до регіону Перської затоки, пише УНН.
Деталі
Зеленський оголосив про прибуття до Саудівської Аравії в четвер і заявив, що попереду "важливі зустрічі". За його словами, Україна цінує підтримку партнерів і готова співпрацювати з тими, хто працює заради безпеки.
За даними джерел, поїздка не обмежиться лише Саудівською Аравією – український президент також може відвідати інші країни регіону.
Що пропонує Україна
Київ намагається використати власний бойовий досвід у протидії дронам як елемент оборонної дипломатії. Після початку війни навколо Ірану Україна вже направила до країн Перської затоки військових спеціалістів для консультацій щодо перехоплення безпілотників.
За інформацією джерел, Україна пропонує обмін: практичний досвід боротьби з дронами в обмін на підтримку в отриманні критично важливого озброєння, зокрема американських ракет для протидії балістичним загрозам.
Чому це важливо для Києва
Візит відбувається в момент, коли Україна шукає нові джерела оборонної підтримки. На тлі затримок із фінансуванням і проблем із постачанням окремих видів західної зброї Київ намагається розширити коло партнерів.
Разом із Зеленським до Саудівської Аравії прибув і Рустем Умєров, який вже раніше вів переговори в регіоні. Це свідчить, що мова йде не лише про політичний візит, а й про предметні оборонні домовленості.
