Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

Уровень потребления электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, энергосистема стабильна. В утренние и вечерние часы в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, импорт ожидается из 5 стран, указали в четверг в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго, пишет УНН.

Детали

«Потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 31 октября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в предыдущий день - в среду, 30 октября», - говорится в сообщении.

Как указано, «в часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности».

«Пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 9:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, «энергосистема пока остается стабильной и сбалансированной, однако повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование».

За прошедшие сутки, как указали в Минэнерго, энергетики восстановили питание для 3163 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 9 542 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 962 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.22 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.