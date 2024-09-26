Украина имеет предварительные договоренности с ЕИБ по финансированию водопровода для Николаева - Шмыгаль

Украина достигла предварительных договоренностей с Европейским инвестиционным банком по привлечению донорских средств на строительство водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в Николаев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Шмыгаль напомнил, что войска рф разрушили водопровод Днепр-Николаев, а затем взорвали Каховскую ГЭС.

Важнейший вызов в Николаеве - это доступ жителей к питьевой воде. Для Николаева нашли техническое решение - поставки воды из реки Ингулец. В этом году правительство выделило всего 384 млн грн для финансирования стабильной подачи технической воды в Николаев этим путем - заявил премьер-министр Украины.

По его словам, долгосрочное решение проблемы заключается в строительстве водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода до областного центра.

Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Шмыгаль также отметил, что ориентировочная стоимость реализации проекта около 8,8 миллиардов гривен.

Теперь поручаем Министерству развития общин и территорий определить источники финансирования и за счет средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии начать работы по принципу «Проектируй и Строй». У нас уже есть предварительные договоренности с партнерами, в частности с Европейским инвестиционным банком о привлечении донорских средств на этот проект, поэтому рассчитываем на его быструю реализацию - подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним,

Весной премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года и начать проектирование нового водопровода для обеспечения города питьевой водой