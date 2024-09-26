Україна має попередні домовленості з ЄІБ щодо фінансування водогону для Миколаєва - Шмигаль
Київ • УНН
Україна веде переговори з ЄІБ щодо залучення коштів на будівництво водозабору з Південного Бугу до Миколаєва. Проєкт оцінюється у 8,8 млрд грн і має вирішити проблему водопостачання міста після руйнування водогону Дніпро-Миколаїв.
Україна досягла попередніх домовленостей з Європейським інвестиційним банком щодо залучення донорських коштів на будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до Миколаєва. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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Шмигаль нагадав, що війська рф зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС.
Найважливіший виклик у Миколаєві - це доступ мешканців до питної води. Для Миколаєва знайшли технічне рішення - постачання води з річки Інгулець. Цього року уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом
За його словами, довгострокове розв'язання проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до обласного центру.
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Шмигаль також відзначив, що орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 мільярдів гривень.
Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом "Проєктуй та Будуй". У нас уже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому розраховуємо на його швидку реалізацію
Нагадаємо
Навесні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року і розпочати проєктування нового водогону для забезпечення міста питною водою