Україна має попередні домовленості з ЄІБ щодо фінансування водогону для Миколаєва - Шмигаль

Україна досягла попередніх домовленостей з Європейським інвестиційним банком щодо залучення донорських коштів на будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до Миколаєва. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

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Шмигаль нагадав, що війська рф зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС.

Найважливіший виклик у Миколаєві - це доступ мешканців до питної води. Для Миколаєва знайшли технічне рішення - постачання води з річки Інгулець. Цього року уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом

За його словами, довгострокове розв'язання проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до обласного центру.

Уряд виділив понад 5 млрд грн на проект з будівництва водогонів через знищення Каховської ГЕС

Шмигаль також відзначив, що орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 мільярдів гривень.

Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом "Проєктуй та Будуй". У нас уже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому розраховуємо на його швидку реалізацію