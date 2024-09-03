Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

Ирина Боровец обсудила двусторонние отношения и международное сотрудничество с заместителем главы МИД Панамы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела телефонный разговор с заместителем главы МИД Панамы Карлосом Руисом Эрнандесом. Во время разговора стороны обсудили повестку дня двусторонних отношений и совместные мероприятия на ближайшую перспективу.

Особое внимание уделили вопросам усиления сотрудничества в рамках международных организаций, в частности в контексте председательства Панамы в Совете Безопасности ООН как непостоянного члена в 2025-2026 годах.

Ирина Боровец акцентировала внимание на важной роли Панамы в восстановлении мира в Украине. Она также подчеркнула значение поддержки Панамой Формулы мира Президента Зеленского и проинформировала о плане проведения до конца года Второго Глобального Саммита мира.

Обговорили перспективи співпраці: Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Намібії