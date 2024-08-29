Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  113057 просмотра
Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

  •  109105 просмотра
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  114874 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  73698 просмотра
Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  81139 просмотра
публикации
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  24446 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  36173 просмотра
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  134841 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

28 августа 2024, 09:56  •  150372 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

28 августа 2024, 08:38  •  151995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  73698 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

  •  62493 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

  •  64859 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  102086 просмотра
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

27 августа 2024, 18:22  •  101789 просмотра
Актуальное
Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии

Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 10:14  •  7283 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений Намибии. Обсудили перспективы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках ООН.

Министр международных отношений Намибии пообщался с украинским коллегой впервые с 2012 года. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Детали

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества Намибии доктором Пейейей Мушеленгой.

Я разговаривал с министром международных отношений и сотрудничества Намибии доктором Пейейей Мушеленгой, которая возобновила диалог между Украиной и Намибией впервые с 2012 года. Мы обсудили перспективы наших двусторонних отношений и сотрудничество в рамках ООН

- сообщил Дмитрий Кулеба.
Image

Кулеба на зустрічі міністрів ЄС хоче отримати від союзників зняття обмежень на далекобійні удари по цілях у рф29 августа 2024, 08:35 • 20669 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
  •  21916 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
  •  18731 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Эксклюзив
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
  •  36173 просмотра

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

Эксклюзив
Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара
  •  67697 просмотра

Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
  •  115997 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
28 августа 2024, 09:40  •  116465 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
28 августа 2024, 09:18  •  112921 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
28 августа 2024, 07:47  •  106707 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
27 августа 2024, 13:26  •  116875 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
27 августа 2024, 13:06  •  194085 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Популярные

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  81139 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  73698 просмотра
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  114874 просмотра
Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

  •  109105 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  113057 просмотра

Публикации

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  24446 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  36173 просмотра
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  134841 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

28 августа 2024, 09:56  •  150372 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

28 августа 2024, 08:38  •  151995 просмотра

Война

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

  •  7631 просмотра
В Сумах прогремел взрыв, объявлена ракетная опасность

В Сумах прогремел взрыв, объявлена ракетная опасность

  •  9156 просмотра
Войска рф контролируют 40% Часового Яра - Силы обороны

Войска рф контролируют 40% Часового Яра - Силы обороны

  •  9400 просмотра
Задержаны две группы поджигателей, которые за деньги рф «охотились» на военные авто в Запорожье и Кропивницком

Задержаны две группы поджигателей, которые за деньги рф «охотились» на военные авто в Запорожье и Кропивницком

  •  9317 просмотра
россияне обстреляли 7 сел Черниговской области: почти 30 взрывов за сутки

россияне обстреляли 7 сел Черниговской области: почти 30 взрывов за сутки

  •  10579 просмотра

политика

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

  •  7631 просмотра
Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии

Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии

  •  7479 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  24509 просмотра
В ОП заявили, что потребности в расширении мобилизации из-за операции ВСУ на курщине нет

В ОП заявили, что потребности в расширении мобилизации из-за операции ВСУ на курщине нет

  •  13060 просмотра
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
Эксклюзив

  •  21935 просмотра

Война

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

  •  7631 просмотра
В Сумах прогремел взрыв, объявлена ракетная опасность

В Сумах прогремел взрыв, объявлена ракетная опасность

  •  9156 просмотра
Войска рф контролируют 40% Часового Яра - Силы обороны

Войска рф контролируют 40% Часового Яра - Силы обороны

  •  9400 просмотра
Задержаны две группы поджигателей, которые за деньги рф «охотились» на военные авто в Запорожье и Кропивницком

Задержаны две группы поджигателей, которые за деньги рф «охотились» на военные авто в Запорожье и Кропивницком

  •  9317 просмотра
россияне обстреляли 7 сел Черниговской области: почти 30 взрывов за сутки

россияне обстреляли 7 сел Черниговской области: почти 30 взрывов за сутки

  •  10579 просмотра

политика

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

«Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

  •  7631 просмотра
Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии

Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии

  •  7479 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  24509 просмотра
В ОП заявили, что потребности в расширении мобилизации из-за операции ВСУ на курщине нет

В ОП заявили, что потребности в расширении мобилизации из-за операции ВСУ на курщине нет

  •  13060 просмотра
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
Эксклюзив

  •  21935 просмотра

Новости Бизнеса

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

  •  22953 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  53853 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  95557 просмотра

Экономика

В Украине обновили требования к проведению платежных операций с наличными поставщиками платежных услуг - НБУ

В Украине обновили требования к проведению платежных операций с наличными поставщиками платежных услуг - НБУ

  •  8332 просмотра
НБУ обновил порядок ведения кассовых операций в нацвалюте

НБУ обновил порядок ведения кассовых операций в нацвалюте

  •  10138 просмотра
Укрэнерго: с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать три очереди отключений одновременно

Укрэнерго: с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать три очереди отключений одновременно

  •  15184 просмотра
В Харькове перебои со светом из-за вражеских обстрелов

В Харькове перебои со светом из-за вражеских обстрелов

  •  32142 просмотра
Курс валют на 29 августа: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 29 августа: гривна продолжает укрепляться

  •  24243 просмотра

Киев

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

  •  331 просмотра
Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

  •  4945 просмотра
В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

  •  6246 просмотра
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
Эксклюзив

  •  18769 просмотра
Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  37580 просмотра