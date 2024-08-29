Обсудили перспективы сотрудничества: Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Намибии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений Намибии. Обсудили перспективы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках ООН.
Министр международных отношений Намибии пообщался с украинским коллегой впервые с 2012 года. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Детали
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества Намибии доктором Пейейей Мушеленгой.
Я разговаривал с министром международных отношений и сотрудничества Намибии доктором Пейейей Мушеленгой, которая возобновила диалог между Украиной и Намибией впервые с 2012 года. Мы обсудили перспективы наших двусторонних отношений и сотрудничество в рамках ООН
Кулеба на зустрічі міністрів ЄС хоче отримати від союзників зняття обмежень на далекобійні удари по цілях у рф29 августа 2024, 08:35 • 20669 просмотров