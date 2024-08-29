Обговорили перспективи співпраці: Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Намібії
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром міжнародних відносин Намібії. Обговорили перспективи двосторонніх відносин та співпрацю в рамках ООН.
Міністр міжнародних відносин Намібії поспілкувався з українським колегою вперше з 2012 року. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром міжнародних відносин та співробітництва Намібії доктором Пейєю Мушеленгою.
Я мав розмову з міністром міжнародних відносин та співробітництва Намібії доктором Пейєю Мушеленгою, яка відновила діалог між Україною та Намібією вперше з 2012 року. Ми обговорили перспективи наших двосторонніх відносин та співпрацю в рамках ООН
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