Обговорили перспективи співпраці: Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Намібії

Міністр міжнародних відносин Намібії поспілкувався з українським колегою вперше з 2012 року. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром міжнародних відносин та співробітництва Намібії доктором Пейєю Мушеленгою.

Я мав розмову з міністром міжнародних відносин та співробітництва Намібії доктором Пейєю Мушеленгою, яка відновила діалог між Україною та Намібією вперше з 2012 року. Ми обговорили перспективи наших двосторонніх відносин та співпрацю в рамках ООН