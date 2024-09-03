Україна та Панама обговорили співпрацю в ООН та мирний план
Київ • УНН
Заступники глав МЗС України та Панами провели телефонну розмову. Обговорено двосторонні відносини, співпрацю в міжнародних організаціях та підтримку Формули миру Президента Зеленського.
Ірина Боровець обговорила двосторонні відносини та міжнародну співпрацю з заступником глави МЗС Панами. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець провела телефонну розмову із заступником глави МЗС Панами Карлосом Руїсом Ернандесом. Під час розмови сторони обговорили порядок денний двосторонніх відносин та спільні заходи на найближчу перспективу.
Особливу увагу приділили питанням підсилення співпраці у рамках міжнародних організацій, зокрема в контексті головування Панами в Раді Безпеки ООН як непостійного члена у 2025-2026 роках.
Ірина Боровець акцентувала увагу на важливій ролі Панами у відновленні миру в Україні. Вона також підкреслила значення підтримки Панамою Формули миру Президента Зеленського та поінформувала про план проведення до кінця року Другого Глобального Саміту миру.
Обговорили перспективи співпраці: Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Намібії29.08.24, 13:14 • 21767 переглядiв