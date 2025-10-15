Украина и Германия подписали соглашение о расширении оборонно-промышленного сотрудничества
Киев • УНН
Украина и Германия усиливают сотрудничество в оборонной промышленности. Соглашение создает основу для расширения двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, технологий и инноваций.
Детали
По его словам, с немецкой стороны соглашение подписал министр обороны Борис Писториус.
Поблагодарил Германию за значительные вклады в поддержку Украины, объявленные во время заседания UDCG. Отметил личное лидерство министра Писториуса в вопросе помощи украинскому народу
Он уточнил, что соглашение создает основу для расширения двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, технологий и инноваций, будет способствовать развитию совместных промышленных проектов по производству в Украине БМП Lynx и боеприпасов, ремонту зенитных установок Gepard и танков Leopard.
Соглашение предусматривает, в частности:
- содействие инновациям в сфере оборонной промышленности;
- совместные исследования (R&D), модернизацию и техническую поддержку производства;
- закупки и обмен технической информацией, опытом и лучшими практиками;
- совместное участие в учебных программах и тренингах.
"Благодарю Германию за последовательную помощь Украине и ее защитникам", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним
Украина с девятью странами Скандинавии и Балтии начинает инициативу по подготовке и оснащению украинских военных. Программа предусматривает обучение подразделений, поставку вооружения и укрепление оборонного сотрудничества.
