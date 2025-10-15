$41.750.14
18:12 • 12439 перегляди




Україна та Німеччина підписали угоду про розширення оборонно-промислового співробітництва

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Україна та Німеччина посилюють співпрацю в оборонній промисловості. Угода створює основу для розширення двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості, технологій та інновацій.

Україна та Німеччина підписали угоду про розширення оборонно-промислового співробітництва

Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері оборонної промисловості. Про підписання відповідної домовленості щодо оборонно-промислового співробітництва повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, з німецької сторони угоду підписав міністр оборони Борис Пісторіус.

Подякував Німеччині за значні внески у підтримку України, оголошені під час засідання UDCG. Відзначив особисте лідерство міністра Пісторіуса у питанні допомоги українському народові

- написав Шмигаль.

Він уточнив, що угода створює основу для розширення двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості, технологій та інновацій, сприятиме розвитку спільних промислових проєктів з виробництва в Україні БМП Lynx та боєприпасів, ремонту зенітних установок Gepard та танків Leopard.

Угода передбачає, зокрема:

  • сприяння інноваціям у сфері оборонної промисловості;
    • спільні дослідження (R&D), модернізацію та технічну підтримку виробництва;
      • закупівлі та обмін технічною інформацією, досвідом і найкращими практиками;
        • спільну участь у навчальних програмах і тренінгах.

          "Дякую Німеччині за послідовну допомогу Україні та її захисникам", - резюмував Шмигаль.

          Нагадаємо

          Україна з дев'ятьма країнами Скандинавії та Балтії започатковує ініціативу з підготовки та оснащення українських військових. Програма передбачає навчання підрозділів, постачання озброєння та зміцнення оборонного співробітництва.

          Вадим Хлюдзинський

          ПолітикаНовини Світу
          Борис Пісторіус
          Німеччина
          Україна
          Денис Шмигаль