Україна та Німеччина підписали угоду про розширення оборонно-промислового співробітництва
Київ • УНН
Україна та Німеччина посилюють співпрацю в оборонній промисловості. Угода створює основу для розширення двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості, технологій та інновацій.
Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері оборонної промисловості. Про підписання відповідної домовленості щодо оборонно-промислового співробітництва повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує УНН.
Деталі
За його словами, з німецької сторони угоду підписав міністр оборони Борис Пісторіус.
Подякував Німеччині за значні внески у підтримку України, оголошені під час засідання UDCG. Відзначив особисте лідерство міністра Пісторіуса у питанні допомоги українському народові
Він уточнив, що угода створює основу для розширення двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості, технологій та інновацій, сприятиме розвитку спільних промислових проєктів з виробництва в Україні БМП Lynx та боєприпасів, ремонту зенітних установок Gepard та танків Leopard.
Угода передбачає, зокрема:
- сприяння інноваціям у сфері оборонної промисловості;
- спільні дослідження (R&D), модернізацію та технічну підтримку виробництва;
- закупівлі та обмін технічною інформацією, досвідом і найкращими практиками;
- спільну участь у навчальних програмах і тренінгах.
"Дякую Німеччині за послідовну допомогу Україні та її захисникам", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо
Україна з дев'ятьма країнами Скандинавії та Балтії започатковує ініціативу з підготовки та оснащення українських військових. Програма передбачає навчання підрозділів, постачання озброєння та зміцнення оборонного співробітництва.
Шмигаль попросив країни НАТО інвестувати 0,25% ВВП в оборону України15.10.25, 17:28 • 1786 переглядiв