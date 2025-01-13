Украина и Германия обсудили развитие студенческого спорта в Турине
Киев • УНН
Украинская делегация во главе с министром Матвеем Бедным провела встречу в Турине по сотрудничеству в сфере студенческого спорта. Обсуждались подготовка к Универсиаде-2025 и развитие спортивной инфраструктуры.
Украинская делегация обсудила развитие студенческого спорта в Турине. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
В итальянском Турине состоялась встреча украинской делегации во главе с Министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным. Основной темой стало укрепление сотрудничества в сфере студенческого спорта.
В рамках переговоров обсуждались вопросы развития студенческой спортивной инфраструктуры и привлечения молодежи к активному образу жизни. Немецкая федерация студенческого спорта поделилась опытом успешной организации клубной системы в высших учебных заведениях Германии, которая служит примером эффективной интеграции спорта в образовательную систему.
Особое внимание уделили подготовке украинских студентов к участию во Всемирной летней Универсиаде-2025, которая будет проходить в Германии. Немецкая сторона подтвердила готовность поддержать наших спортсменов во всех аспектах их участия в соревнованиях.
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