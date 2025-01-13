Україна та Німеччина обговорили розвиток студентського спорту в Турині
Київ • УНН
Українська делегація на чолі з міністром Матвієм Бідним провела зустріч у Турині щодо співпраці у сфері студентського спорту. Обговорено підготовку до Універсіади-2025 та розвиток спортивної інфраструктури.
Українська делегація обговорила розвиток студентського спорту в Турині. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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У італійському Турині відбулася зустріч української делегації на чолі з Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним. Основною темою стало зміцнення співпраці у сфері студентського спорту.
У рамках перемовин обговорювалися питання розвитку студентської спортивної інфраструктури та залучення молоді до активного способу життя. Німецька федерація студентського спорту поділилася досвідом успішної організації клубної системи у вищих навчальних закладах Німеччини, яка служить прикладом ефективної інтеграції спорту в освітню систему.
Особливу увагу приділили підготовці українських студентів до участі у Всесвітній літній Універсіаді-2025, яка проходитиме у Німеччині. Німецька сторона підтвердила готовність підтримати наших спортсменів у всіх аспектах їх участі у змаганнях.
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