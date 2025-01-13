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Україна та Німеччина обговорили розвиток студентського спорту в Турині

Україна та Німеччина обговорили розвиток студентського спорту в Турині

Київ • УНН

 • 30050 перегляди

Українська делегація на чолі з міністром Матвієм Бідним провела зустріч у Турині щодо співпраці у сфері студентського спорту. Обговорено підготовку до Універсіади-2025 та розвиток спортивної інфраструктури.

Українська делегація обговорила розвиток студентського спорту в Турині. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

У італійському Турині відбулася зустріч української делегації на чолі з Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним. Основною темою стало зміцнення співпраці у сфері студентського спорту. 

У рамках перемовин обговорювалися питання розвитку студентської спортивної інфраструктури та залучення молоді до активного способу життя. Німецька федерація студентського спорту поділилася досвідом успішної організації клубної системи у вищих навчальних закладах Німеччини, яка служить прикладом ефективної інтеграції спорту в освітню систему. 

Особливу увагу приділили підготовці українських студентів до участі у Всесвітній літній Універсіаді-2025, яка проходитиме у Німеччині. Німецька сторона підтвердила готовність підтримати наших спортсменів у всіх аспектах їх участі у змаганнях. 

FAVBET та Міністерство молоді та спорту України підписали меморандум про підтримку доброчесності в українському спорті15.06.23, 16:25 • 800350 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
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