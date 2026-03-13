Украина и Франция координируют усилия для разблокирования 90 млрд евро помощи ЕС – Зеленский
Киев • УНН
Зеленский и Макрон координируют действия для получения финансового пакета на два года. Эти средства станут важной гарантией безопасности для украинского государства.
Украина и Франция координируют позиции по разблокированию финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.
Детали
По словам Главы украинского государства, этот пакет помощи является важной финансовой гарантией для Украины.
Для нас очень важна поддержка пакета в 90 миллиардов евро на два года. Это финансовая гарантия безопасности для Украины
Президент подчеркнул, что накануне саммита Европейского Союза в Брюсселе Украина и Франция координируют свои позиции, чтобы добиться разблокирования этих средств.
Когда россия фактически получает дополнительные ресурсы из-за дестабилизации на мировых рынках, Украина должна получить те средства, по которым Европа уже приняла решение
Он также поблагодарил Францию за поддержку этого вопроса.
