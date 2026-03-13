Украина и Франция координируют усилия для разблокирования 90 млрд евро помощи ЕС – Зеленский

Украина и Франция координируют позиции по разблокированию финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

По словам Главы украинского государства, этот пакет помощи является важной финансовой гарантией для Украины.

Для нас очень важна поддержка пакета в 90 миллиардов евро на два года. Это финансовая гарантия безопасности для Украины – отметил он.

Президент подчеркнул, что накануне саммита Европейского Союза в Брюсселе Украина и Франция координируют свои позиции, чтобы добиться разблокирования этих средств.

Когда россия фактически получает дополнительные ресурсы из-за дестабилизации на мировых рынках, Украина должна получить те средства, по которым Европа уже приняла решение – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Францию за поддержку этого вопроса.

Европе и Украине нужен «план Б» из-за действий Орбана - Зеленский